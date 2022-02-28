香港特區政府擔起抗疫戰的主體責任，但由指揮到全盤部署，由金字塔的管治架構到全體18萬公務員，仍未有打硬仗、打難仗、由精神到物質的準備，整體未有進入戰時狀態，仍然只停留在平日政府行政決策管理和常規執行程序的模式。政府由行政長官到各政策局局長，以至執行政策的各部門、各層次的政務官，不改變這種因循、分工等如分家和程序層級狀態，那末，抗疫戰的戰略決戰就可能未打已先輸了。

疫情已劇變，昨日單日新增確診個案26,026宗，連續3日破萬，個案數字的上升速度比港大流行病學模型推算的還要快，相信不用到6月底，很快便超過港大估計的153萬人染疫的總數。而專家孔繁毅指目前全港約有30萬人中招。

戰時狀態就是打仗，打仗便不是按常規做好自己份工。全港公務員有打仗的思想和投入了嗎？打仗必須注視敵情，每刻都留意動態敵情，更必須早作最壞的打算和預案，隨機應變，因時因地制宜作戰才能取勝。就以當下疫情劇變出現幾何級數彈升的危急惡化情況，特區政府該如何應對？從公開的報道中，政府原先預算準備的每日總檢測量、提供全部的隔離單位總數、救治醫院床位總數及相應的醫護人員總數，顯然都追不上當下井噴的疫情大幅幾何級數上升，更凸顯特區政府早前宣布3月進行全港全民的強檢採取按身份證號碼分7天預約檢測的安排，已大大落後於疫情急轉直下的嚴峻形勢，各項支援必須大幅加碼。

特區政府應立即進入戰時狀態，踢走慢郎中，十萬火急與內地援港的專班專家就疫情急劇彈升，舉行緊急會議及研究對策，重新檢視原有的預算安排，制訂最新的作戰方案，方能搶在前頭，遏止疫情。