笑看天下：只有一國 何來兩制-施友朋 評論員

香港亂成一鍋粥，呢鑊真係杰！昨日單日新增確診逾2.6萬宗，死亡人數不斷增加，公立醫院除咗唔夠床位收確診者，亦因殮房爆滿冇足夠位置安放離世者，只好將急救房變「臨時停屍間」，話香港係第三世界都算畀面，根本就係亂過亂葬崗！

正如傳染病專家何栢良指出，有唔少人可能並非直接死於新冠病毒，而係受各種因素影響，好似話死於低溫症！早幾日天氣嚴寒又有雨，把老人家長期置於戶外，有重症長者插着氧氣管，目光呆滯，如此折騰等入院，不是收買人命是甚麼？

看官，香港公營醫療體系，未受考驗時經常自詡世界一流，如今一場第5波疫情來襲，證明係銀樣鑞槍頭，不堪一擊！醫管局連日勸喻輕症者切勿去急症室求診，之不過，基層市民無助，唔通去高檔私家醫院求診咩？有前線醫護指病人多到要在院內「瞓地下」。阿哥，地下濕氣重，一樣對長期病患長者不利，分分鐘搞到肺炎或低溫症形成併發症，又係奪命原因之一！醫管局行政總裁高拔陞早前表示，醫院外嘅帳篷係疫情早期嘅安排，因為很多人求診時要做測試，這是參考不同國家的做法，戶外空氣流通會較好，萬一有確診者也不易交叉感染。

喺寒冷天氣警告下，加上淒風苦雨，年薪逾600萬元嘅高拔陞講呢啲？你不如話愛在瘟疫蔓延時，加點雷聲仲浪漫添吖笨！

有消息指中央援建嘅方艙醫院，將會讓內地醫護人員接管及營運。今日香江，庸官充斥，廢柴當道，兩間屠房關閉，鮮肉暫停供應，竟有聲音要求內地派屠宰員來施援！大佬呀，當真死了張屠夫，就冇豬肉吃？殺頭豬宰頭牛都要求祖國幫忙，當真大笑話！咁搞法，根本只有「一國」，要「兩制」把鬼！