新冠疫情肆虐逾兩年，現更失控擴散，確診和病歿人數迭創新高，整體經濟受拖累，多個行業面臨骨牌式倒閉威脅，基層工人生計無着。新年度財政預算案有責任惠民紓困，更要為經濟復甦輸血造血。這是一項艱難任務，既要換腦袋，更要有超前部署。今天邁開了第一步，往後的路該怎走？

預算案開宗明義要着眼當前抗疫大局和紓解民困，並要布局未來經濟復甦，因而定出四條主線：一是配備充足資源抗疫；二是為市民和中小企火速紓困；三是為正走下坡的經濟提供支撐；四是投資未來，為經濟中長期發展鋪路。好明顯，對於普羅市民來說，他們最關心的是政府會派多少「糖」、甚麼「糖」，自己會得到甚麼？

財政司司長陳茂波在過去兩年的赤字預算中，都大刀闊斧推出派錢、防疫抗疫基金、消費券等措施，而庫房今年戲劇性轉虧為盈，加碼派發一萬元消費券，連同其他大致保留的例牌式「派糖」，一口氣推出多達1,700億元的逆周期措施。可以看出，政府的整體理財策略是在疫情影響經濟下「應使則使」，之後才構思如何填補財政黑洞，這種緩急有序的紓困救急思路，須予支持和肯定。

然而我們要問，經濟市道如此差，仍能連續3年派錢或派消費券，似已成為「合理」期望，有否打算如澳門般年年派？政府有否預留資金，加碼其他惠民紓困措施？「派糖」只一次，飯碗才是永遠，早兩輪的「保就業」計劃捱批，但也不是全無作用，政府會是放棄、修改或推出其他保就業方案？特區政府財政底子強勁，但有否決心和擔當去引入新思維，為香港經濟闖出新路，並為未來的中長期發展「造血」？預算案給出的出路是：數碼轉型和押注大灣區。

在疫情紓困之外，亦要為未來長遠競爭力與經濟增長謀劃。我們看到，數碼科技的應用和各行各業的數碼轉型，已令原有的市場和經營模式被推倒重來，眾多老字號和創業新丁都「被消失」，香港經濟和市場的百年基業，在「派糖」的掌聲過後，將會何去何從？

預算案雖有專節談及鼓勵香港的創科產業，為香港找尋新的出路，但單靠撥款支持科研不足以帶動創科工業發展，政府除了「泵錢」，可有其他新招？如何開拓本地科研市場？如何參與或建立完整的創科技術供應鏈？

須知道，作為國際大都會和區域經濟樞紐，香港的未來取決於能否較競爭對手行先幾步，敏感的市場焦點已放眼在「後疫情的新經濟秩序」，尋找在舊新時代交替下竄起的新贏家，香港還能繼續瞻前顧後嗎？內地在疫情期間催生了很多新產業、新業態和新模式，並且是經濟復甦最快最強的地區，我們必須押注內地，特別是大灣區，問題是你願對方是否肯？怎改變「官熱民冷」？如何做到無縫連接？預算案只是第一步，後續仍是漫漫長路！