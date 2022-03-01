正論：禁不禁足應果斷　議而不決添煩亂

特區亂世，謠言滿天飛，由3年前暴潮開始，假消息氾濫成災，到了今時今日，即使尚方寶劍《港區國安法》實施，市民仍然經常被網絡傳言帶動，一窩蜂湧去搶物資，排長龍輪候，昨日由於傳出政府即將封城禁足，各大超市糧食貨架迅即被掃清，如果說謠言止於智者，倒不如問，若換了一批智者去管理政府，特區又怎會淪為今日謠言之都？

日前社交平台瘋傳一段錄音，聲稱禁止市民出門7日的禁足令，正在立法會進行點票，相信不少市民或多或少都聽了這段錄音，慌忙去掃貨，立法會秘書處昨否認其事，而食物及衞生局局長陳肇始作為抗疫重臣，面對漫天傳言，理應站出來講話，以釋除大眾疑慮，可是陳卻走出來大耍官腔，表示政府目前並無完全排除在全民檢測期間實施「禁足令」，語焉不詳，說了等於沒說。

香港人非常關心自己飯碗，很多人是手停口停，究竟全民檢測會否全面「停市停工」，陳局長答非所問，回應指稱每日都有研判人流要減少至甚麼程度，希望市民「一人行一步」，如非必要切勿外出。其實現時大量場所被關閉，市民出外玩樂隨時被傳染，一早已經減少不必要約會，你看夜晚七、八時後的油尖旺，彷彿如死市，街上死寂，隨時老鼠多過行人。但社會依然在運作，絕大部分打工仔每日仍然營營役役，冒着瘟疫上班去，廢官別要亂把播疫責任推給市民，若非政府把關失職，又怎會演變到這個絕境？

封不封城，事關重大，絕對要「果斷決定，審慎準備」，這方面正是特區政府的弱點，例子俯拾皆是，遠的不說，單以前陣子葵涌邨封樓，該邨疫情嚴重，專家促即時封檢，但政府拖了一日才封樓，走漏了不少漏網之魚，亦是疫情一發不可收拾的其中一個原因，就算最終封了樓，但由於沒有詳細規劃，細節不清，執行起來錯誤百出，膳食供應過慢質素參差，老幼要捱餓，後來封其他邨也是怨聲載道，有獨居老人被忽略，死了也沒有人知。不敢想像，若果大面積封城，又幾多老人家會成為犧牲品？

禁足令尚未公布已經引起疑惑，港府日前宣布承認快速檢測結果，卻又遲遲未付諸實行，名副其實「添煩添亂」。新措施容許市民一旦快測呈現「陽性」，可自行在網上系統申報，減省公共檢測負擔。但是上周到現在，都「只聞樓梯響」，相關登記系統仍未推出，令到社會上出現多宗勞資爭拗，有議員收到不少求助，指僱主或上司不承認其快測的染疫結果，要求繼續上班或需取得醫生紙，否則視作無故缺勤，隨時迫使患者帶病上班播疫。

桐油埕始終載桐油，特區廢官小事辦不好，大事做不到，抗疫一團糟，全民檢測如此大型項目，史無前例，只許成功不許失敗，中央雖然已經出手支援，到時港府能否做一齣好戲，抑或是一場鬧劇，相信大家心中有數，香港人已經習慣失望，長期絕望了。