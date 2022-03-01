俄羅斯出兵烏克蘭打得很特別。一是不破壞民用設施，此所以受攻擊的城市水電依舊運作，就連銀行的戶外提款機也正常可用，更不用說超市等的食物供應。完全沒有美國攻擊伊拉克、敍利亞那樣瘋狂轟炸，玉石俱焚。

二是通訊網絡大致照常運作，部分地區出現故障，不是俄軍故意破壞，因而烏克蘭境內外的電子通訊並沒有停止。種種消息，真的假的，都可借網絡外傳和傳入烏克蘭，並可有現場的視頻報道實況。在珠海學院的碩士課程，仍可由身處基輔的教授給香港學生上網課。一般戰爭都是以電子戰開始進行封鎖，俄羅斯此舉倒是讓全球看到衝突的進行實況，俄烏衝突變得公開化，且是全球公開化。

三是俄軍對城市多是圍堵，乃至繞城而去。要攻佔城市，也不是大肆轟炸來開路，而是用特種部隊地面推進。戰火避開民居，也不即炸政府總部來採斬首行動，與美國的戰爭方式大不相同。這樣的進攻方法，缺乏巨大的破壞和震懾作用，推進比較緩慢，卻沒有美國軍隊慣用連帶傷亡（Collateral damage），民眾得免死傷。

四是戰事進行之時，俄羅斯建議談判，為談判而停火一天，使突擊失去意義。俄羅斯的目的便不是為了攻城略地，殺人放火，而是為了逼壓烏克蘭政府進行談判，用政治解決烏克蘭與俄羅斯的安全保障問題。五是俄軍不攻烏克蘭西部以斷絕美國與歐盟對烏種種軍事或非軍事援助。這是留有一手，抑或是故意讓烏克蘭人民可以到西部避開戰火？

俄羅斯進攻烏克蘭是侵犯了烏國的主權，但屬為勢所逼。美國可用顏色革命推翻民選總統與政府，可把眾多的美國人出當烏政府的內閣和各級主要官員，也遍設生化實驗室，駐防美國與北約軍官作顧問，實質是指揮着烏國軍隊。種種迹象是準備用烏克蘭政府的名義攻打烏東地區的俄裔，逼壓俄邊境。俄羅斯如不反制，便是違背了本身的國家安全要求和利益。

而俄反制不採正常戰爭，目的是把烏國非軍事化，不為美國利用來軍事對抗俄國，同時去納粹化，把犯上各種罪行的新納粹主義分子清洗，既救烏克蘭，也為了歐洲反法西斯化的全局。兩者同時影響整個歐洲今後的安全保障，藉進攻烏克蘭來迫使歐洲擺脫美國的軍事控制、政治欺凌和經濟迫害，俄在烏的行動意義便不限於俄烏兩國，而是觸及歐洲和全球的安危。