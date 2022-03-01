俄烏之戰涉及大國角力，無論誰勝誰負都是國家命運。俄羅斯不能輸，輸了，北約東擴到自己的家門口即成事實，俄羅斯的民族復興即被打斷，總統普京地位難保。烏克蘭不能輸，輸了就會重回俄羅斯的版圖或勢力範圍（當然不會很快，要一步步來）。現在，俄烏之戰已全面打起來，誰也沒有退路，所謂談判只是做做樣子，最終或是烏克蘭接受喪權辱國條件，走上「亡國」的第一步，或乾脆談崩，俄國軍事佔領烏克蘭、接管烏克蘭，成立傀儡政府！

美國和歐盟掂掂自己的實力，知道不能軍事介入俄烏之戰，不能和俄國開戰，因為不可能取勝，不能取勝就會把自己的國運拖進去——美國霸權不再，歐盟分崩離析，滿目瘡痍；美國和歐盟誰也不會幹這種毫無勝算的傻事，他們一直都是想用烏克蘭當棋子，在對付俄羅斯時撈到好處，他們壓根兒不會為烏國損害自己的利益。

在這場大國博弈中，注定烏克蘭的命運最慘。韓非子說：「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」烏克蘭在俄、美和歐盟大國勢力中屬於小國，屬於小國而不處卑，沒有自知之明，有時還很狂妄自大，想在大國博弈中發揮「重要戰略」作用，那就必惹大禍；烏克蘭在俄、美和歐盟勢力中「力少而不畏強」，以為靠向美、歐，給他們當棋子，就能添神力和俄國對着幹，就可以放肆的完全不把俄羅斯放在眼裏，不理會俄羅斯的「安全顧慮」；不斷挑戰俄國「侮大鄰」，那就是「作死」。

烏克蘭總統澤連斯基是喜劇演員出身，乃政治素人，完全不懂政治、不懂外交、不懂軍事，不知江湖險惡、人心叵測，這種人在美國「民主潮流」攻城略地的地方最容易被選民選上台，也最容易被美國擺弄忽悠，美國人說甚麼信甚麼，捧他甚麼就真以為自己是甚麼，往火坑裏跳，誰勸都不聽，「貪愎而拙交」，不亡者何？兩千多年前，韓非子給烏克蘭算的命何其準也。