兔死狐悲，物傷其類，看到烏克蘭的處境，台灣當局惶恐不安，蔡英文聲稱「感同身受」，要求持續強化台海軍事動態因應整備，還揚言要對俄羅斯實施經濟制裁云云。而大陸方面的回應則是「自作多情」，直指台灣當局借烏克蘭問題來蹭熱點和碰瓷是不明智的行為。

也難怪蔡英文緊張兮兮，台灣和烏克蘭確有不少相同之處，都是美國的棋子，一個用來遏制中國大陸，一個用來遏制俄羅斯。不同的是，烏克蘭是主權獨立國家，而台灣不是。主權獨立的烏克蘭尚且淪為棄子，何況是台灣。台灣有些人總是幻想一旦兩岸爆發戰爭，美國必定派兵協防，其實他們只要看看烏克蘭孤立無援的處境，就知道自己是多麼天真。

烏克蘭總統澤連斯基抱怨，看不到有人跟烏克蘭一起作戰。這正是作為棋子的悲哀，美國從來沒有為棋子犧牲的先例，尤其是面對俄羅斯這種可怕的對手，老美不打退堂鼓才怪。同樣道理，面對日益強大的中國，美國也絕不可能替台灣賣命。有些藍營人士頭腦比較清醒，指美國面對烏克蘭戰爭危機時，第一時間是撤兵撤僑，未來一旦兩岸兵戎相見，恐怕也會這樣對待台灣，讓台灣打一場代理人戰爭，美國繼續賣軍火得利。

沒錯，這正是美國欺善怕惡的本質。遇到弱小對手，它會毫不猶豫出兵，例如阿富汗、伊拉克、利比亞等等；而當遇到強硬對手，其紙老虎本質便暴露無遺。美國連阿富汗塔利班也對付不了，連北韓和伊朗也不敢打，又怎麼可能跟俄羅斯和中國直接對抗？

台灣蔡英文之流不知兵而好言兵事，整天誇誇其談，一時「戰力保存、濱海決勝、灘岸殲敵」，一時「多維防禦、重層阻殲、守勢持久、重點突破」，吹得天花亂墜。殊不知現代戰爭講求速戰速決，精準打擊，以台軍那點家底，恐怕還沒來得及反應已被解放軍的密集導彈摧毀殆盡，更別說甚麼重點突破。台灣政客們嘲笑大陸是紙老虎，不可能對台動武，因此迷醉在「倚美謀獨」美夢中。實際上，面對國家主權和領土完整的原則問題，大陸從來不含糊，當年小米加步槍，也敢跟美國為首的聯合國軍在朝鮮戰場上硬拚，今天更沒有理由退縮。台灣當局千萬不要低估大陸統一的決心，否則，「今天烏克蘭，明天台灣」絕不是沒有可能。