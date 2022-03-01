林鄭政府抗疫一塌糊塗有目共睹，想不到即使阿爺開腔表明全力支持特區抗疫，廢官依然一事無成。單日新增確診個案和死亡人數迭創新高，就連死者遺體也無處安放，部分殯儀館更拒收，誰能相信堂堂國際大都會竟然堪比第三世界？林鄭愧對港人、愧對中央，不容抵賴。

當然，特區廢官出名恬不知恥，林鄭直到上周跑出來公布全民強檢詳情，也要花費半小時自吹自擂，仍覺得自己領導得法，香港在頭4波疫情才能安然度過云云。怎料Omicron來襲即見真章，要不是中央喝停林鄭政府，明令不准與病毒共存，她會整色整水搞一堆措施出來才怪。饒是如此，林鄭就是連中央旨意也無法不走樣不變形落到實處，僅全民強檢沒有禁足令配合，已可肯定事倍功半。果不其然，援港衞健委官員便直指全民強檢「設禁足令更好」，狠狠打臉林鄭。於是乎，食衞局局長陳肇始昨日面懵懵見記者，改口說「不排除在全民強制檢測時，推行禁足令或停工停市」。

朝令夕改，今日的我打倒昨日的我，政府抗疫兩年多以來一直如此，人們見怪不怪。惟現在香港處於生死存亡關頭，全民強檢又是中央旨意，偏偏廢官繼續陽奉陰違，自行其是，到頭來又要勞煩阿爺開聲。最令人無所適從的是，林鄭明明對着鏡頭向市民明言不會實施封城或禁足，現在其好姊妹又有截然不同的說法，到底這班垃圾官員還要玩民耍民到何時？一項如此重要的抗疫措施也搞得一團糟，徒引起市民恐慌，為何就是不能經大腦想清楚才跑出來獻醜？

再說，既要進行全民強檢，當局還每日驗污水再圍封擾民有甚麼意義？與其好做唔做，不如想想，一旦全民強檢找出百萬病患，到底如何安置和處理吧。