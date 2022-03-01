最近南韓一天有超過16萬人確診新冠肺炎，病亡者是40多位；新加坡每日的確診者也達到5位數字，病亡者是幾位至十幾位。而香港每天的確診人數亦是5位數字，遠未達6位數，但是每日病亡者遠多於星洲，甚至超過南韓，原因何在？

醫學專家當然是歸咎於疫苗接種率，說香港人已打兩針、3針的比率，遠不如大部分先進地區，因此導致本地的病亡率特別高。筆者固然不敢否定專家們的意見，不過，或許還有其他因素，使本城的病亡數字，特別讓人觸目驚心。

所謂「禍兮福所倚，福兮禍所伏」，世事的好壞之間有時真是難以衡量。香港跟南韓、新加坡最大的不同處，就是自從新冠疫情爆發以來，韓、星兩地的感染個案幾乎從未停止。他們的社區由新冠原始病毒，到變種的Delta，到如今流行的Omicron，一波一波地傳播，或許正是這個原因，使韓、星的居民較能適應病毒，身體逐漸產生抗體，到病菌來襲時，即使不能避免感染，也沒那麼容易出現重症或死亡個案。

香港則不同，過去兩年嚴防死守，合共有7個月時間，感染個案「清零」，社區上乾乾淨淨。這在當時看來是好事，但如今的防疫堤壩一崩，病毒四處流竄，市民的自然抵抗力不足，重症及病亡的比率，反倒要較不少先進地區高。

到了今天，我們已別無他法，惟有等待阿爺打救，內地9,000人的檢測大隊已整裝待發，隨時可以到香港。待全民檢疫過後，且看能否斬斷病毒傳播鏈，還港人一個健康、安全的環境吧。至於全民檢測一天未開始，長者或體弱者惟有盡量避免外出，先好好作自我防護。