俄羅斯進攻烏克蘭成為全球焦點，香港一班缺乏世界觀的黃人也撲出來，大講「天佑烏克蘭」、「我們站一起」，盡情抽水消費個夠，在一些公開的黃人臉書專頁上不難發現大批「飛機文」，迄今看過最離譜的，莫過於有人將事件牽扯到內地八孩母事件，歌頌美國偉大，另有人講述自身經歷，指曾經使用軍事武器力抗蘇聯來犯，因而得出俄方侵略野心死性不改的結論，而說了一大輪，講的原來是其在電玩世界裏的遊戲經驗，問你服未？

黃人與烏克蘭總統澤連斯基某程度上是站在一起的，說的是兩者均對自身實力過分高估，又缺乏世界觀與博弈思維，加上錯信美國，結果將自己推入萬劫不復的境地，烏克蘭今日的局面，是其玩火自焚的後果。正如英國作家Tim Marshall在7年前出版的地緣政治學著作中指出，對俄羅斯來說，「烏克蘭維持中立，保證不加入歐盟或北約，維護俄羅斯在克里米亞塞瓦斯托波爾港的租賃權，這樣也是可以接受的」，但烏國近年走親美路線，這令俄羅斯擔心歷史將會重演。

掩着自己一隻眼來看世界的黃人，只看到俄侵烏的今天，懶去翻閱背後歷史遠因，正如上述著作提到，如果從拿破崙於1812年入侵俄羅斯算起，再把1853年到1856年的克里米亞戰爭，以及兩次世界大戰算進來，那麼俄羅斯人平均約每33年，就會在北歐平原遭到攻擊。當烏克蘭亟欲加入北約和歐盟，聽從美國指揮，俄羅斯便愈憂慮被侵略之期又到了，必先下手為強，烏國根本在向自己腦門扣動扳機玩俄羅斯輪盤。

澤連斯基如今才驚覺沒人出兵拯救烏克蘭，乃咎由自取，皆因對美國來說，不論是請求拜登到訪還是「請求美軍登陸」，均無改喊話者只是一隻棋的事實。