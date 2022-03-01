全民強檢推行在即，目標是盡可能找出社區內的傳播鏈，然後透過隔離切斷傳播鏈，疫情才有望在未來兩個月控制下來。但當前有幾個重要問題政府必須盡快解決，謀劃周全，一旦處理不善，全民強檢的效果將大打折扣。

首先是有無足夠的隔離設施和病床？這點最為關鍵。雖然特首早前表示未來會增加5萬個隔離單位，但與最近單日確診個案數以萬計相比，仍然是杯水車薪。若全民強檢找出數以十萬計的患者，如何及早將他們從健康人群中隔離，絕對是最大的挑戰。當局目前要爭分奪秒，加強統籌，徵用會展、酒店、體育館、社區會堂等地方，盡一切可能增加社區隔離設施，不能再依賴居家隔離，否則病毒繼續在患者家庭、社區傳播，市民即使檢測結果陰性，之後都可能被感染。

其次是檢測流程是否合理，以減少交叉感染的風險？對於政府初步構思按市民的身份證號碼安排分批預約檢測，需要3星期，每人共檢測3次，筆者認為，當局應人性化允許市民可以一家人同一時間檢測，既可加快效率，亦減少同住者分開外出而被感染的情況。另外，當局要物色更多地方包括學校、康文署場地等，開設更多檢測站，既要分流檢測人群，避免大排長龍，亦要確保能夠短時間發出檢測報告。

最後是全民強檢期間，市面人流能否降至最低？內地和本港專家均指出，全民強檢配合禁足效果才最理想，特區政府為平衡市民需要，暫無計劃實施禁足。筆者認為，即使是實施非禁足式的全民強檢，當局亦應採取措施，鼓勵和呼籲企業安排員工在家工作，市民如非抗疫和購買生活所需，都不應外出，以降低病毒傳播風險。相信在國家全力支持下，市民全體奮戰，香港定可跨越當前的考驗。