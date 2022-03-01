內地採取「動態清零」遏止疫情，獲實踐證明是成功和有效。最近，國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年進一步指出，堅持動態清零「精準」是必答題。他表示，在堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和動態清零總方針的前提下，如何做好科學防治、精準施策，統籌平衡好疫情防控和經濟社會發展的關係，是重要命題和考驗。

香港過去4波疫情，採取目標大廈和污水檢測陽性而實行圍封強檢的方法，雖然曾不斷找到不少隱藏的患者，但第5波疫情在兩種變種病毒作祟下，傳播速度如海嘯排山倒海襲來，陽性和準陽性中招個案已幾十萬人，說明繼續採取個別目標大廈圍封強檢做法已追不上迅猛井噴的疫情了。在此情況下，港府宣布本月將採用按身份證號碼的全港性全民檢測，以盡快找出潛在的患者進行隔離及治療以遏止疫情，而不是採用內地通常的「封城」或「封區」做法。最近，廣東省東莞市大朗鎮有多人中招，封城24小時便做完全東莞檢測了，為何香港不學？

依身份證號碼強檢的方案，能否達到「早發現，早隔離，早治療」和及時切斷傳播鏈的目的，已引起大量的質疑，值得當局再覆檢和公開解答港人的憂慮及疑問，不要重蹈驕傲的錯誤。

其一，新冠病毒逢人必侵，是不會按身份證先後入侵的；其二，長者和幼童是最容易被入侵的，大量病例已證明；其三，一個家庭中若有人不幸先感染，同居家人便是最密切的接觸者，最容易交叉感染，還可以慢慢等身份證排隊輪到才檢測嗎？其四，在港居停用其他證件的人如何處理？其五，對無證者怎樣做才不漏網檢測？其六，若不「封城」，可否考慮因地制宜「分區圍封」強檢？