第5波疫情來襲，庸官抗疫無能，尤其發放訊息混亂，政策朝令夕改，玩殘市民。呢，上月25日晚公布「減免覆檢」安排，計劃容許經快速檢測確診嘅人士，可直接透過網上登記系統呈報當局，而毋須再做核酸檢測。

依家每日新增確診個案都破萬，目前趨勢仍處於上升軌，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮認為，預期未來短時間個案可能進一步上升。政府眼見公共醫療系統已全線不勝負荷，於是26日再放寬患者隔離標準，包括打齊兩針者只要係驗出陽性後第6及第7天檢測呈陰性，便可解除隔離令。

港府隔離政策一再放鬆，自有關消息公布後，坊間掀起快檢產品嘅搶購潮，有關產品五花八門，多數都話有歐盟認可，又話靈敏度高，都唔知信唔信好，之不過，市民都係照搶，一如搶購中藥解毒沖劑！依家人心惶惶，係唔係都搶啲回家當「守門口」！坊間掀起快檢產品搶購潮，惟相關嘅網上呈報系統又未見影，難怪市民質疑當局「講就快，做就慢」，對此感到無所適從。而衞生署指系統會喺「不久將來」推出。阿哥，依家係非常時期，仲玩「人生無奈，惟有等待」？庸官施政，從來冇計劃周詳、做足配套，想做就做，梗係撞板多過食飯喇！

呢，庸官尋日又話，從公共衞生角度出發，愈快完成全民檢測愈好，會設法壓縮檢測時間，又話唔排除喺全民檢測期間實施「禁足令」！而網上亦流傳「全城禁足7日」，於是市民唔理消息堅定流，有啲特別有恐慌症嘅已大舉去超市掃貨，罐頭、雞蛋、凍肉、即食麵等被一掃而空！港人恍如驚弓之鳥，有咩風吹草動，都當不明隕石襲地球！

疫慌不及人心慌，全民強檢之後，新冠疫情即使受控，恐怕滿街都係神經衰弱者！