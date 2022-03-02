功夫茶：宜居排名係咁跌　特區風光不復再

飛流直下三千尺， 疑是銀河落九天。香港疫慌，人心虛怯，一有風吹草動，都好比十面埋伏，草木皆兵！阿哥，廢官無能，害慘全民！咁嘅形勢，係人都冇心情吟詩啦！功夫茶口中嘅「飛流直下三千尺」，係講香港變「疫港」，已經不宜居！

呢！有人力資源管理顧問機構發表宜居城市排名，包括香港在內嘅多個亞太地區城市。香港呢個「福地」排名飛流直下三千尺，下跌咗19位，目前於排行榜中排第77位，都真係跌到「疑是狗屎落九天」！跌到四腳朝天，阿爸唔認得阿媽咯！

各位，香港呢個「福地」，風調雨順、太平盛世時，表面確係幾風光優雅，之但係，如今一場第5波疫情來襲，自詡為一流醫療體系，原來係銀樣鑞槍頭，根本不堪一擊！除咗公院急症室嚴重爆滿，令大批疫患遲遲不獲醫治，淒風苦雨哀鴻遍野，聞者傷心，見者流淚！更不堪嘅係，疫災核爆式擴散，死得人多，醫院殮房「屍疊屍」。

港府抗疫不力，令港人生前死後皆飽受折磨，淒涼無助。太平山在哭泣，獅子山在垂淚，一個第5波瘟疫，竟令港人活得比第三世界還不堪！講真，特區高官和醫管局一眾高層，人工薪酬高過歐美政要，抗疫政策卻甩甩漏漏，表現九流！既無執行力，又無責任心，日日廢噏，市民點會唔愈抗愈愁！

廢官無能，懲罰市民。正如網上有市民揶揄：未打針就同你講可以預防；中咗就同你講可以減輕重症；重症就同你講可以減低死亡率；死咗就同你講應該打齊3針；3針都死就話本身有長期病患；無病無痛打齊3針都死就話我哋係唔評論個別事件。阿哥，一個二個高官、專家，咁就快樂袋30、40萬個大洋一個月，而防疫抗疫兩年多，搞到香港一鑊粥，杰過煲燶芝麻糊，各位，佢哋係唔係愧對港人？

呢嗱！儘管新加坡嘅宜居評分，都因嚴格封城措施及日漸增加嘅網絡審查而出現下跌，之但係人家發放訊息清晰，確診雖亦高企，但係人哋又一早有簡化康復程序等，要言之，係張弛有道，國民有所依有所本，就唔會好似香港咁亂過亂葬崗！是以新加坡依然能從新西蘭威靈頓及多個日本城市中脫穎而出，繼續膺任全球最適宜東亞外派僱員居住嘅地點。功夫茶夠膽講，疫情過後，唔單止港人大逃亡！唔好話去英美加澳，即使去大灣區，去第三世界，都唔想留喺香港！點解？慌不擇路是也。抗疫兩年多，愈抗愈喎！美國及歐洲公司基於疫情嚴峻，禁聚令等苛政難頂，必陸續將總部撤出香港。吉舖圍城，月光光，心慌慌！特區變成鬼見愁，昔日繁華，隨風而逝矣！