正論：盲搶風潮襲全城　皆因港府無誠信

本港連日來出現一幕幕逼爆超市和藥房的景象，貨架被一掃而空，昨日更發展至超市未開門已有長長人龍排隊。堂堂國際大都會，物資豐富，卻出現人心惶惶「盲搶潮」，究其原因，當然不是如某些高官暗嘲的市民無知，而是這個政府毫無誠信，朝令夕改。僅封城禁足這麼重要的抗疫措施，一星期內已有不同版本，試問市民怎能不及早自救？民調顯示六成市民不滿意政府抗疫表現，近半受訪者不信任政府，正是港府失信於民、無信不立的鐵證。

大家必定記得，上周二林鄭就全民強檢舉行記者會，對着鏡頭向全港750萬市民明言不會封城、不會禁足，詎料疫情急轉直下，單日新增確診和死亡人數迭創新高，中央不滿之情溢於言表，連援港衞健委高官都開腔表示全民檢測「設禁足令更好」，狠狠打臉林鄭，一班廢官遂不得不改口。先是陳肇始前日表示「不排除推行禁足令或停工停市」，接着林鄭又說「仍在評估是否禁足」、「或安排同住家庭一同強檢」；及至昨日更是傳言滿天飛，當局透過友好傳媒不斷放風，講到「似層層」，連全民強檢日期都定好，擬在本月中後期進行，禁足期間部分人員可獲豁免，市民可能會獲准短時間外出購物云云。

抗疫已經兩年多了，港府卻連清晰發布資訊、說一不二也做不到，口說已進入戰時狀態，實際上推出的政策全部不經深思熟慮，動輒以今日的我打倒昨日的我而毫無愧色。封城又好，禁足也罷，只是字眼不同，內容並無分別，偏偏廢官至今仍在玩弄字眼，搞出甚麼「小禁足」這些模棱兩可的名堂，就是不肯清清楚楚公諸於世，全民強檢何時推行，推行多久；期間是否封城、是否禁足；為何有些人可以豁免；清理垃圾、送藥覆診、膳食等等如何安排；若規定大部分行業停市，對僱主和僱員有沒有補償等等。這些都是非常重要的資訊，政府必須做好萬全的準備，否則屆時只會亂象叢生，適得其反，豈容廢官一味借傳媒放風，含糊其詞？

更不堪的是，正當社會議論紛紛、人心虛怯之際，專家又跳出來加把口唱反調。港大專家孔繁毅表示，目前實際染疫人數或遠比確診人數多，估計全港有數十萬甚至100萬人中招；又料疫情於3月中見頂，下月中才會逐步回落，若在9日內進行3輪全民核酸檢測，時間相對短，無必要實施禁足令。禁足與否言人人殊，市民無所適從，若政府決定禁足，專家卻唱反調，這不是添煩添亂是甚麼？當然，專家所言並非沒有道理，全港染疫人數隨時突破百萬，全民強檢後若沒有足夠設施隔離病人，如何穩控疫情令人懷疑，單靠數萬個新增檢疫單位，不足兩日已人滿為患，港府到底有甚麼計劃安置患者，難道不需要向市民交代？

路遙知馬力，日久見人心。在香港，根本不用路遙和日久，一場疫情已證明港官極度無能。在林鄭領導下，特區先是經歷黑暴蹂躪，復遭疫情肆虐，難為廢官得到中央全力支援依然進退失據，病人死了也要暴屍醫院，無法入土為安。香港人，怎一個慘字了得！