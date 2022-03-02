世界視線：烏軍虛火難持久　俄軍戰術掌主動

在俄烏戰爭中，俄軍的表現成為焦點。不少樂觀論點認為烏軍發揮超水準表現，令俄軍損兵折將，無法速戰速決拿下首都基輔，甚至繪聲繪色描述俄羅斯總統普京暴跳如雷。事實上卻未必如此樂觀，俄軍三路並舉令烏軍分身乏術，不敢貿然機動轉移，以免被分割包圍殲滅。軍隊動彈不得令基輔憂慮久守必失，不失時機提議在白羅斯談判。

普京宣戰後，俄軍分別從烏克蘭北部、東部及南部突擊。北部戰線長達1,000公里，俄軍分兩路進攻，一路指向基輔，另一路則指向烏東地區，配合烏東的俄軍部隊，內外夾擊烏軍經營多年的戰壕及碉堡工事。南路俄軍由克里米亞半島向北推進，一路向東掃蕩亞速海沿岸，策應烏東俄軍，另一路向西威脅黑海沿岸的軍港及船塢。除了地面部隊，俄軍傘兵還奇襲得手，控制基輔一個機場，並多次擊退烏軍反攻。

對於俄軍多路進攻，烏軍選擇讓開廣正面，據守重要城市及派出小部隊偷襲俄軍後勤車隊。遇到烏軍堅守的據點，俄軍留下一批部隊包圍，另一批繼續向前推進。隨着三路俄軍不斷推前，不斷壓縮烏軍活動空間，各個據點將成為孤島，長時間消耗下將彈盡糧絕投降。基輔高層深明單純防禦無法收復失地，國力難以應付長期戰爭，因此趁形勢仍未完全惡化時提出和談。

表面上看，烏軍利用外國援助的武器，取得優於預期的戰果。惟高強度作戰下彈藥消耗速度驚人，只是烏克蘭政府出於維持士氣諱莫如深。反而歐盟及美國看穿了基輔難以啟齒的尷尬，各自主動提供數億美元的援助，前者更承諾供應戰機。烏軍在戰爭初段表現較為搶鏡，主要是第一梯隊俄軍用作探明敵情，後續第二梯隊才是主力。

目前俄軍投入了一半集結軍力，換言之有足夠預備隊，最終會否全數投入，需視乎烏方回應。普京下令用兵是為了完成外交目的，施壓烏克蘭重回談判桌，作出非軍事化及中立化承諾，並承認俄方擁有克里米亞主權。他早已明言，談判期間不會暫停軍事行動，打算以邊打邊談迫使基輔讓步。現時白羅斯揚言出兵助俄軍，戰事恐有升級風險。