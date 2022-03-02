俄烏之戰，等候的是俄羅斯取勝。俄勝，兩國談判才可以認真進行，不然烏克蘭還可頑抗。在新納粹主義者的挾持和美國背後強挺之下，除非烏國政府內部有所變化，否則的話，談判很難有好的結果，烏克蘭便成泥沼，對俄政府與烏克蘭人民都是破損之局，或許未必會陷入敍利亞式的內戰。

美國發動的僱傭兵以志願軍名義從波蘭等地進入烏克蘭作戰，形勢便複雜化，也更容易曠日持久了。以歐洲的利益來看，無論是歐盟總部、德國、法國以至東歐各國，應該是寄望俄羅斯早勝（烏克蘭是不可能勝），以此停戰，讓談判制訂新的俄烏關係、俄歐關係，使美國沒法利用烏克蘭危機進一步打擊歐洲的和平與發展，打擊歐元和歐洲金融。問題是，俄羅斯需要多少時間才可圍剿新納粹武裝，迫使烏克蘭政府在基輔簽城下之盟？

俄羅斯堅持不傷民眾，只攻軍事設施與部隊。可是，烏克蘭政府軍與新納粹武裝卻以平民與民居作為掩護，俄軍進攻進入城市巷戰便面對困難，不僅傷亡多，也必然避不了傷害民眾。新納粹更可用美國慣例，傷害民眾來嫁禍俄軍。俄軍圍基輔，要不破壞水電通訊等基礎設施，要保民眾的生命與生活，顯然會因諸多顧忌而難以有效和快捷地摧毀抵抗。這樣的圍城基輔，面對強悍的新納粹分子，不可能迅速屈服當地防衞的軍方與烏克蘭政府。

美國早已掌控烏克蘭政府，烏總統澤連斯基不過是傀儡，在媒體前作秀。美國不讓投降，不讓在談判桌上讓步，烏克蘭政府能夠逆其意而行嗎？俄羅斯要做的是重力壓迫，使美國不能在背後扯線烏克蘭政府。要達到這個作用，便是俄軍要進入基輔城內，驅趕美國顧問與新納粹分子，戰勝巷戰，接管基輔市。即使澤連斯基不在基輔，也可用留下的政府與國會成員組織臨時政府，與俄軍談判、合作。

此外，在東南部地區執行大包圍，把當地20萬烏軍圍剿，或逼之投降。這要把烏克蘭政府軍和新納粹武裝消滅，前者會投降，後者肯定要全殲，被俘的美國等軍事顧問則向國際示眾。現時包圍網已成，俄軍大可用重炮導彈全力以赴，成功的話，烏克蘭政府與新納粹武裝的軍力便全然打敗。俄軍下一步是在西部防範，警告美國與北約不要冒險派遣志願軍入烏。

依現時形勢，理想的是兩、三天見結果，那時談判便得到結局了。