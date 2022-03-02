國務院2月24日罷免了香港民政事務局局長徐英偉，2月28日宣布這個消息。徐英偉從出事到最後被罷官整整兩個月，頗為拖拉，相信其中必有一些「保還是不保」、「要處理但不宜太重」之類的博弈，中央政府對此取態謹慎。

徐英偉等一眾高官議員是在1月3日出席「洪門宴」，其後這場派對有人確診爆疫，政府於1月31日公布了調查結果，這時徐英偉已知躲不過去了，提出辭職，表示疫情發生下，作為抗疫官員未能以身作則，行為失當。特首林鄭月娥接納其辭職，並向中央建議免除其職務。林鄭月娥指出，徐英偉無掃「安心出行」，無在宴會上戴口罩，違反防疫規定，行為令人失望及令政府尷尬，而且警覺性和敏感度嚴重不足。

徐英偉是香港抗疫兩年來第一個丟官的問責局長，處理這件事，本來可以起到對官員問責的作用，警醒官場中人的抗疫表現、工作表現，但有些晚了，作用難以發揮了，中央拖了快一個月才「准奏」，問責和警醒作用也就大打折扣。就在這期間新冠疫情海嘯爆發，從每日幾十個確診者「幾何」到幾萬個，當時徐英偉問責雖然不是失職和指揮上的錯誤，但個人違反了政府的防疫規定，影響很壞，也就難逃被嚴肅處理。

然而，現在港府官員在抗疫工作中犯下的指揮、失職錯誤造成的惡果比徐英偉嚴重得多，他們對整個抗疫工作的指揮和安排驚人的無能低效，錯漏百出，朝令夕改，混亂不堪，染疫總人數20多萬，香港醫療系統崩潰，疫情失控，但醫務高官被記者問到這個問題時竟回答：「我不知道甚麼叫失控！」直接把問題「頂」回去！

這段時間，香港人看到他們對抗疫的態度是：中央政府愈是三令五申穩控疫情，大力支援香港，他們愈是心懷牴觸，諸多藉口不配合，他們好像豁出去了，對徐英偉的被處理並不在乎，不怕被問責也。