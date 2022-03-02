疫情肆虐，人心惶惶，各種謠言滿天飛。最奇怪的是，對於有人刻意散布「封城禁足」謠言，導致市面出現一片搶購潮，許多超市貨架空空如也，港府不但沒有想辦法澄清，食衞局局長陳肇始反而聲稱目前並無完全排除在全民檢測期間實施「禁足令」，變相為謠言背書，令市民更加恐慌。而在一周前，特首林鄭月娥剛剛表明「完全不可以出街」的做法不太可行。高官七嘴八舌，自相矛盾，豈止令人無所適從，簡直是添煩添亂。

陳肇始聲稱每日都在研判人流要減少至甚麼程度，希望市民「一人行一步」，如非必要切勿外出。這根本是廢話，目前疫情如此嚴重，市面一片死寂，絕大部分市民早已自動禁足，何需港府提醒？拜託一眾高官，如果你們舉棋不定，還沒有想清楚該怎麼做，就不要再胡言亂語，以免火上澆油，進一步加劇恐慌情緒。

說來不可思議，第5波疫情已爆發近兩個月，港府依然雜亂無章，即使有中央全力支援，情況也沒有太大改善。衞生署日前聲稱，市民自我快速檢測呈陽性可作確診個案處理，計算入每日陽性數字，政府亦會盡快推出網上平台讓市民登記。然後呢？網上登記平台還沒推出，當局就急急關閉19個社區檢測站，事前連營辦商也不知情，以致有工作人員摸門釘。

難怪有人質疑，港府朝令夕改，到底是為了抗疫，還是為了播疫？這種質疑並非無的放矢，醫管局不斷呼籲市民不要前往急症室，即使自我檢測呈陽性，也只能在家裏癡癡地等，沒有支援，沒人幫助，結果是一人確診，全家感染，這不是播疫又是甚麼？內地14億人口，兩年來的確診數字總共只有10萬宗左右；反觀香港區區740萬人口，累積染疫人數已超過20萬，其中絕大部分來自這波疫情，這是多麼鮮明又是多麼可怕的對比。

最荒謬的是，港府已宣布即將推行全民強檢，但至今仍有專家唱反調，認為現時並不適合全民強檢。理由是目前正處於疫情高峰，強檢將會找到很多個案，據估算極可能有近100萬人染疫，在未有足夠隔離設施之前，全民強檢反而浪費時間及精力云云。照此說法，全民強檢計劃是否又要推翻？香港是否只能徹底躺平，與病毒共存？虛談廢務，浮文妨要。港府朝令夕改，專家七嘴八舌，正是疫情失控的主要原因。