本港連日來驚現「盲搶潮」，超市貨架一掃而空，昨日網上更流傳沙田區某大型超市門外逼滿人的相片，甚至超市還未開門，已有長長人龍在門外排隊，人心惶惶，可見一斑。然而我們尊貴的高官不但沒有做實事安撫民心，反而任由封城傳言滿天飛，創科局局長薛永恒以訓斥口脗叫市民「等一等、諗一諗」，指有些消息可能性不大，公眾不要太緊張，堪稱堅離地的典型。

或許在尊貴的高官眼中，市民雞啼咁早起身到超市排隊搶購物資是沒有見識、小題大做，但筆者想問的是，這樣的「末世瘋情」孰令致之？封城禁足茲事體大，在香港從未發生，早就應該向市民坦白交代，偏偏高官不置可否含糊其詞，上周林鄭明明斬釘截鐵謂不會封城，這兩天又改了口，甚麼不排除封城、實行小禁足云云，令市民無所適從。

僅封閉葵涌邨數幢大廈，當局也搞得一鑊泡，垃圾多日無人清理，膳食安排一片混亂，有些人可以自出自入，有些人又要被困動彈不得。正是港府抗疫兩年多以來皆一塌糊塗，毫無誠信，市民才會想方設法自保。高官不反躬自省，還要怪市民不懂分辨消息真假，暗嘲市民無知，簡直豈有此理。

又如「疫苗通行證」，上月24日推出至今，不僅使用方法複雜擾民，「安心出行」近日更關閉風險通知功能，形同虛設，難怪市民紛紛質疑當局仍要市民「盲掃碼」到底為乜？難為薛永恒大言不慚說這是「非常時期非常手段」，叫市民「減少質疑當局的防疫做法」，可謂聲大夾惡。香港疫情爆到九彩，確診和死亡人數迭創新高，全拜廢官抗疫無能所賜，他們至今仍照享高薪厚祿，慘被玩殘的市民連發出一句質疑都被視為大逆不道，敢問在廢官眼裏，你們究竟當香港人是甚麼？