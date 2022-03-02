以往常聽到一句順口溜，說「未到六十六，不要笑人手指曲」。意思是指，你年輕時身體壯健，或許就連指掌也長得秀美，但可別嘲笑老年人髮白齒搖、手指彎曲，因為到你年老時，也可能是一般模樣。

一年多前，香港人總不明白，新冠肺炎疫情最初是在中國武漢爆發，歐美地區並非第一時間受波及，按理應有充足時間準備，何以到疫潮當真殺到時，當地政府仍是措手不及，就連停屍間的位置也不足，不少遺體要交疊堆放？當日，我們滿以為是因為歐美政府特別糊塗，豈知到了今天，疫情終於在香港大爆發，特區政府卻同樣是左支右絀，停屍間的混亂程度，不比昔日的紐約好得了多少。

去年，新冠疫情一度在台灣大爆發，蔡英文政府也是亂嚷嚷的，就連每日通報的病亡人數也是不盡不實，今天公布有30人因染疫而病故，3天後再告訴你，其實那天不止30人，而是有38人，這多出的8人，台灣便弄出個新名堂，稱為「校正回歸」。當時我們隔岸觀之，覺得這簡直是形同鬧劇，豈能將死亡數字這樣校來校去？沒料到待至香港大爆疫時，情況也是一般無異，如今醫管局公布的病亡數字，同樣是不可信。今天告訴你有80人因染疫而亡，後天就可能更正，說其實是有100人。只不過香港沒像台灣般，創造出新名詞去糊弄人，就只直接說，這是「滯後數字」而已。

環顧全球，幾乎沒有一個政府，在面對這一場疫戰時，能夠坐懷不亂、有條不紊地作出應對。尤其是中國以外的先進國家和地區，他們理應有充足的條件，事前作好預備，結果卻全像是「倒瀉籮蟹」般。看來，我們以往是高估了現代社會的管理水平。