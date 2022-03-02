莎士比亞劇作《哈姆雷特》著名台詞：「生存還是毀滅，這是一個值得考慮的問題」，把它套用到香港，封不封城則是一個值得考慮的能力問題。香港近日就着應否禁足、封城七嘴八舌，更有所謂禁足投票的錄音於網上瘋傳，引發市民到超市搶購糧食、藥物、日用品，將貨架清零，只怕連身處戰火中的烏克蘭人也要甘拜下風。然而，之所以引發連串混亂，說到底都是港官管治能力的問題。

別的不說，單是今年1月港府發稿針對有傳「6時後不能堂食」闢謠，譴責有人散布謠言，澄清無計劃禁堂食，誰知數日後，所有食肆晚上6時後已不能堂食了，關於小學、幼稚園的停課安排，亦出現這種自打嘴巴式混亂。不管名目是「禁足」還是「封城」，對市民來說，影響要遠遠大於能否堂食或幼童可否上學，市民吃了一塹又一塹，寧可信其有，也懶得去管林鄭那邊廂說「無計劃封城」，陳肇始這邊廂又稱「不排除在全民強制檢測時，推行禁足令或停工停市」，港官究竟是在扯甚麼貓尾，因為港產官僚的辦事能力、作風與誠信，市民已經見識得太多太多。

港官誠信清零，很大程度由於缺乏遠見，故一言一行只能見步行步，那當然便會經常出現前言不對後語的情況。譬如港官起初說強檢按出生年份分批進行，好像換身份證一樣，一名年輕人在街訪中狠批「冇用㗎，屋企有老有嫩，驗完冇事都會互相傳染」，可見整個政府的腦袋還不如一個入世未深的年輕人。港官最愛搬出「沒有水晶球」作為高薪低能的辯解，即使許多事情根本就顯而易見。

封城難免會惹惱財閥，但「強檢不禁足，冇腦一場空」，有膽識的領袖必雷厲風行，絕不畏首畏尾，但冇遠見的特首只能被取笑：「哈，冇雷特！」