財政司司長上周發表整體開支超過8,000億元的預算案，筆者是立法會民政事務委員會主席，特別留意當局在文化及體育方面的預算開支。今年預算案演詞有3部分都有提及香港文化藝術的發展及調撥資源，包括策劃舉辦首屆「香港演藝博覽會」、推動藝術與科技融合、增設地區文化中心及推動文化旅遊等。

國家已在十四五規劃中賦予香港作為中外文化藝術交流中心的新定位，下屆政府亦很可能成立文化體育及旅遊局，加上西九文化區藝術設施落成，包括故宮文化博物館年中啟用，筆者認為香港有必要加快深化藝術文化的發展，並須以5年為目標制訂一套適合香港的文化藝術政策及發展藍圖。

香港既有深厚的中華文化傳統，又有中西文化薈萃的獨特優勢，在支援藝術文化發展及深化產業鏈方面，確實要「追落後」，可效法內地、澳門等地，設立文化藝術基金，支援藝術文化包括文化創意產業的發展；改變以往資助框架，讓更多細小藝團、文化藝術工作者以至文創者得到更多實質支援。另外，加強與內地特別是大灣區文化合作與交流。韓流文化走出國際，以至內地文創品牌比比皆是，手遊與歷史文化結合，有許多值得借鑑的地方。

香港電影文化過去也有衝出國際，饒宗頤漢學研究、金庸武俠小說、王家衛電影及粵劇都是香港文化品牌，筆者深信在文化藝術領域上，無論是增加藝術文化活動，讓更多市民參與；或締造相關產業鏈及香港文化品牌，讓更多年輕人投身他們喜歡的事業，都有許多發展空間。而加強文化藝術教育及人才培訓，整合對外宣傳推廣策略，推動文化旅遊及推廣本地物質及非物質文化遺產，都要加把勁，這對香港整體發展都有裨益的。