大約兩星期前，抗疫總司令林鄭月娥宣布對外傭不再「仁慈」了，翌日開始對違反禁聚令的外傭嚴厲執法，17人違禁聚令和178人違口罩令被檢控及罰款。

港府有法不執的「仁慈」，本身的政府行為已是知法犯法，與政府一直自詡香港是法治社會背道而馳。作為行政長官縱容違法行為，蓄意容許其下屬不執法，性質是極端錯誤和嚴重失職，試問又怎會領導得好18萬公務員隊伍，何況在第5波嚴重疫情下的所謂「仁慈」，獲益者並非外傭本人，而是病毒。病毒被「仁慈」地縱容，透過人與人之間的密切接觸呼吸及空氣傳播，便形成幾何級數的大爆發，對病毒的「仁慈」就是對人民寶貴生命、安全健康的殘忍！近期疫情急速惡化，已強烈控訴抗疫竟用綏靖主義，姑息養「毒」，死得人多。

「仁慈」的禍，疫情井噴。林鄭宣布不再「仁慈」之後，新增確診個案不斷飆升，兩周後單日逾3.4萬人中招，第5波累計已超過20萬人中招。

「仁慈」的禍，疫歿暴增，累計第5波已死逾800人。醫院殮房爆棚，出現「屍疊屍」、「墊屍底」，有醫院竟在急救房儲物區擺放遺骸於地上。

「仁慈」的禍，數以萬計陽性中招者被迫滯留家中自生自滅，全部醫院急症室癱瘓，千計醫護人員中招，醫護搶救系統大崩圍。

「仁慈」的禍，高官、議員及名人紛紛中招或成為密切接觸者需家居隔離。食衞局局長陳肇始日前還只表示不排除考慮「封城」強檢，真是豈有此理。唯獨行政會議成員湯家驊勤王，強調「邊界」謬論死撐「兩制」原則，為拒「封城」強檢撐「仁慈」的邏輯。

香港疫情嚴重，林鄭還不「封城」圍剿病毒，還要「仁慈」到幾時？還要死幾多人才不「仁慈」？