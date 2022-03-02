曾國藩曾說：「信，只不說假話耳，然卻極難，吾輩當從此一字下手。今日說定之話，明日勿因小利害而變。」各位，香港庸官抗疫逾兩年，最為人詬病嘅莫過於訊息發放混亂，是否因「小利害」而搞到一鑊泡？

阿哥，依家搞全民強檢，既然有中央全力支持，要人有人，要物資有物資，而你班庸官，卻連發一個清晰嘅訊息：究竟是否要禁足，都語焉不詳又舉棋不定，結果市民喺庸官你一言佢一語下愈來愈恐慌。再加上國家衞健委醫政醫管局副局長李大川接受傳媒訪問時提出個人見解，指全民檢測時倘配合禁足等封控措施，效果會更好。有中央防疫大員嘅「暗示」禁足有必要，特區庸官由最初咬定「不會禁足」而開始動搖啦，食衞局局長陳肇始就話「目前未完全排除會喺全民檢測期間實施禁足令」！佢嘅廢噏一出，果然有力量，就係加劇市民恐慌和不確定情緒，各區超市人頭湧湧，又出現搶購物資潮，超市貨架一再「清零」！

林鄭日前又突然發放一段長逾8分鐘嘅視像講話，老朽以為佢會為全民強檢是否禁足等安排，講番多少準確啲嘅訊息畀市民啦，結果又係一堆廢噏當秘笈。當然，最關鍵一句係「感謝中央嘅援助」！

呢句冇人話佢錯，問題是，過去幾日有關「禁足」甚至「封城」嘅傳聞不斷發酵，作為行政長官，特區政府最高領導人，係唔係應該出嚟講清講楚有關傳言及政府有乜新打算，譬如話強檢期間，市民若獲知呈陰性，是否可以外出購日常必需品，若陽性是否必須在家戴手環禁足，期間政府是否有三餐安排和藥物供應？呢，咁嘅資訊就有用喇！一味多謝中央支持，市民卻惛然無所適從，呢，雞蛋都畀人搶晒啦！有鬼用咩？