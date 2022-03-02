財政司司長日前公布了特區政府2022至2023財政年度的預算案，推出一系列措施，應付已重創本港社會和經濟的新冠肺炎疫情，支持市民渡過難關。這份預算案採取擴張性的財政政策，集中財政資源在抗擊新冠疫情、紓緩市民和中小企業的困境、支撐已深陷泥沼的經濟和為本港經濟進行長期投資這4個關鍵領域。看見香港時下舉目蒼涼的境況，預算案針對性地集中火力在短期紓緩疫情的措施上，以解廣大市民和企業之苦，做法既合理也及時。但筆者認為，本港中、長期的發展策略規劃也需要有更多的着墨，特別是在房屋、扶貧、醫療和科技發展這4個範疇。

政府將預留1,000億元來設立專項基金，作為未來北部都會區建設基礎設施和公共房屋等方面的開支。政府已開始考慮和規劃北部都會區的發展，並已作出初步撥款，做法非常正確。只是，筆者認為政府可以從那筆專項基金裏，撥開一小部分用在過渡性房屋上。財政司司長說已預留了足夠土地，在未來兩年內提供超過1.7萬個單位。然而，社會對過渡性房屋的需求遠高於目前的供應量。因此，政府應多撥款項支持非政府機構建設過渡性房屋的計劃。

預算案預留約350公頃土地來提供約33萬個公營房屋單位，以應付未來10年的需求。不過，政府應進一步詳細規劃這些單位每年的竣工情況，更有效地監察實際進度，並在有需要時以建設過渡性房屋作配合，切實回應市民的住房需要。

財政司司長稱，發展局正加緊檢討土地發展相關的法例，以求精簡發展和法定程序，縮短提供土地的時間。在這方面，筆者認為應簡化發出土地契約的程序，以便加快市場供應房屋的速度。政府應建立一站式的審批機制，促進部門間的協調合作，除去重複而不必要的步驟，在確保程序公正和提高效率之間取得平衡。此外，政府也應給發展商提供時間表，以便發展房屋可以用合理的速度進行。

為了振興經濟，預算案建議再次派發電子消費券，但那絕不能代替長遠的扶貧工作。近來，有地產發展商以建立非牟利、社會性住房這種創新的方式，來試圖解決本港的房屋問題。這種以遠低於市價出售房屋並提供實惠貸款的做法很值得鼓勵，筆者認為政府可以為地產商提供相應的稅務寬免，讓更多企業參與，將部分核心利潤轉化為公益用途。

政府也應通過不同程度的稅務優惠，鼓勵更多商業機構加入兒童發展基金計劃。其實公私營合作模式也應進一步落實在醫療保健領域，在擴大醫療服務範圍和病人選擇之餘，也可減輕對公立醫療系統的壓力。再者，我們也可以在教育、社會福利等範疇進行公私營合作。筆者建議，政府應在財政司司長之下設立一名直屬的公私合作專員，以規劃、統籌和落實更多優質的公私合作項目，造福香港。