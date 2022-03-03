產評：油魔疫襲獅子山　病餓交纏人心散

戰爭、饑荒、瘟疫，向來被視為世界末日的畫面，只是想不到在急速墮落的香港也上演！縱使香港未發生炮火式熱戰，但2019年每一幕震撼人心的情景、社會的撕裂，實與戰爭無異，饑荒和瘟疫更不用多描述，刻下感受最深。昔日「獅子山下的精神」寓意港人肯拚、敢搏，打出光輝歲月，如今竟落入淚水與病餓交纏，加之外圍戰火推升油價，究竟悲情何時了？

隨着能源大國俄羅斯窮兵黷武，國際油價終企穩每桶100美元以上，在本已萬物齊漲下，勢必拖累環球經濟步向衰退，只要央行迫不得已進取加息，更不排除慘過1930年代「大蕭條」。誠然，通脹早不是新鮮事，只因影響最廣的油價近年一直落後形勢，致使各地央行能繼續安心地大規模放水救市，同時惹來學者推翻傳統經濟理論，指出今時不同往日，科技進步可以使貨幣政策邁向「赤字化」，即不用理會印銀紙的副作用，大可放心「債冚債」，因通脹可以透過科技使運輸和能源開採成本不斷下降，物價只會更低，亦解釋到為何環球央行於2009年起不斷放水，仍催谷不了通脹。

可惜人算不如天算，所謂放水谷不起物價，是要建基於世界和平的大前提下，偏偏帝國主義挑起了戰事，使通脹火上加油。此刻更可憐的是港人，本身已身處外向型經濟體，近年飽受通脹高於經濟增長的荷包縮水之苦，如今更病餓交纏，首季經濟萎縮毋庸置疑，坊間對疫情的最新評估是4月中才有機會放緩，意味上半年首兩季經濟勢必收縮，根據定義，連縮兩季就是衰退了。屋漏偏逢連夜雨，本月撞正美國聯儲局行將加息，香港也要因聯繫匯率制度而為利率上升做準備，將推升企業成本、衝擊消費者，並打擊房地產市場。

每逢經濟不景氣，「節衣縮食」必然成為口頭禪之一，惟今次怎縮食也難削開支，單是煮食必用的植物油就一定會加價，近日棕櫚油期貨價格屢創新高，這對全球來說很重要，因它是消費最多的食用油，從烹飪到朱古力、唇膏和燃料，用途非常廣泛。其價格高企同時搶貴了其他食用油，例如大豆油、芥花籽油、葵花籽油。數據顯示，俄烏加起來佔葵花籽油所有的出口份額75%以上，當這類油缺貨，其他油類自然被搶貴，還未計大豆及芥花籽受氣候反常影響產量。因此，市場已預期聯合國糧農組織2月食品價格指數會創下歷史新高。

究竟今次災難何時了？有印度神童之稱的阿南德近日再次成為焦點，全因他去年已預言今年3至4月會陷入「最崩潰時期」。近日他重申預言不變之餘，更給出兩個關鍵日子，就是3月16日及4月13日將有大事發生，呼籲投資者謹慎，認為只有黃金和白銀值得投資，也許可幸的是他預測苦況到5月會紓緩！

事實上，毋須求神問卜，也自知3至4月身心俱疲。不過有危自有機，今次東歐戰雲，預示世界經濟重心只會更向「亞太區」傾斜，成為環球經濟主軸，是以美國不向歐洲出兵，正因戰略重點不在該區，而香港在地理上仍具獨特優勢，港人要深信短暫悲情過後必有出路！