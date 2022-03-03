功夫茶：洋大狀急急離港　涉國安卻獲放生

「伙記慢打鑼，打得鑼多鑼吵耳，打得更多夜又長；食得飯多肚又脹，飲得茶多夜尿長。各位父老鄉親⋯⋯」呢幾句對白係當年江湖佬賣武嘅開場白，其實賣武係假，賣藥搵銀至真！功夫茶忽然之間閃起呢個畫面，皆因香港有唔少洋大狀，掛住「人權」招牌，長期對特區政府嘅施政說三道四，根本就好似江湖佬賣藝咁款！

嗱！香港大律師公會前主席夏博義涉違反《港區國安法》，本月一日星期二接受警方國安處嘅警誡會面，冇被捕。據悉，佢下晝約兩點離開灣仔警署，晚上7點多與妻兒拖着大量行李現身香港國際機場，行色匆匆辦理登機手續，至深夜11點搭前往土耳其航班離開香港，輾轉返回英國，妻兒則冇上機。

有記者見佢離開警署，面容憔悴，又顯得心事重重，一問三不答，個口好似被針縫住，只顧低頭急急腳走人！阿哥，唔通真係「打得更多夜又長」？夏博義接受問話約5小時即現身機場，急成咁，唔通飲得茶多夜尿長？睇怕「身有屎」先走得咁匆忙如急驚風！心虛成咁，證明《港區國安法》真係一把削鐵如泥嘅尚方寶劍，只要一祭出來，所向披靡！洋大狀一樣嚇到腳仔軟！

各位，呢位洋大狀之所以當選大律師公會主席，當年係由資深大律師李柱銘及駱應淦共同提名，而李柱銘呢位老漢奸同壹淫媒創辦人漢奸黎沆瀣一氣，大家都耳熟能詳；早前漢奸黎及多名反中亂港分子被判兩宗組織與未經批准集結罪成立，呢條洋大狀為漢奸黎抱不平，聲稱會「造成更大民怨」！又多番批評《港區國安法》不符法治精神。阿哥，盲嘅都睇到佢同國安重犯漢奸黎、老漢奸李柱銘根本係一丘之貉！

呢條夏博義仲以為自己流着藍色血液就威風八面，消息指佢喺《港區國安法》實施後，出版嘅中文版《捍衞自由：和平示威簡史》一書，內容或涉及抹黑內地法治及煽動港獨，警方國安處正就此事調查。事實上，佢早年與民主派人士成立嘅民間團體「香港人權監察」，該組織被指與「美國國家民主基金會」有政治聯繫，自1995年起收取近1,500萬港元，其中更有份資助2014年違法佔中。

呢，又有報道指，夏博義疑涉安排其英國倫敦關聯律師行及相關團隊，為3月14日開審漢奸黎欺詐案來港上庭。有立法會議員坦言得悉有關消息感到疑惑，擔心是否會有人借打官司之名，勾結外國勢力。事實係夏博義自己一身蟻，國安處既然有心調查，其勾結外國勢力及反中亂港即使未全面掌握，理應沒收其旅遊證件再深入調查，如今卻畀佢即日「走佬」，令人懷疑洋大狀鼻高啲、綠眼藍血又有保護傘？