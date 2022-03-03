世界視線：非洲大壩終發電　埃及蘇丹憂無水

埃塞俄比亞耗資42億美元、在尼羅河興建的復興水壩早前正式發電。這個號稱全非洲最大的水壩，可生產逾5,000兆瓦電力，產電量足以供給全國60%人口使用。但正所謂「有人歡喜有人愁」，位處尼羅河下游的埃及和蘇丹表明擔心國內供水受影響，其中開羅政府批評埃國進一步違反三國在2015年簽署的初步協議，該協議禁止任何一方就河水使用採取單方面行動。

流經11個非洲國家的尼羅河長6,853公里，屬世界上最長的河流。由非洲殖民時代開始，埃及便一直掌握尼羅河水源，1929年簽訂的《尼羅河水協定》和1959年的修訂版本，更確立了埃及和蘇丹對該河水的使用優先權，及埃及對上游項目的否決權。惟協定一直把埃塞俄比亞等其他尼羅河流域國家排除在外，令他們非常不是味兒。

於是，埃塞俄比亞在2010年聯同肯尼亞、盧旺達、烏干達及坦桑尼亞簽訂協議，規定他們有權分享水源，而且可興建水利工程。埃及當然不會同意埃塞俄比亞做法，但隨着國力收縮加上翌年爆發阿拉伯之春，因此已無力說「不」。結果，埃塞翌年便動工興建水壩，多年來掀起連場外交及武裝危機，但在美國和歐盟警告所有針對水壩的軍事選項都不能接受下，復興水壩最終得以建成。

埃及批評埃塞俄比亞拒絕保證大壩會抽掉多少水，又指大壩除了截斷水流，更會截住河流中為土壤提供養分的沉積物，嚴重影響農業用地及捕魚業，對經濟構成災難性影響。埃塞俄比亞總理阿比•艾哈邁德則指出，復興水壩可滿足該國60%人口的用電需求，「讓身處黑暗、從沒見過電燈泡的民眾見到光明，並協助他們脫貧」，又強調河水用作發電後仍會流到埃及與蘇丹，「不會令他們（埃及和蘇丹）無法用水」。

水資源已成為地緣政治與經濟衝突的主因，這場尼羅河水源大戰除了牽涉資源分配外，背後也暗藏兩埃政治角力。再爆內戰的埃塞早前曾猛烈抨擊埃及和蘇丹，支持該國的叛軍泰格瑞人民解放陣線；埃及當然矢口否認，反斥埃塞想轉移水壩問題的焦點，同時繼續向人民保證未來供水不受影響。