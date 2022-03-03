正論：疫情核爆如災難　港府仍舊歎慢板

本港疫情核爆式爆發已到了災難程度。昨日新增確診逾5.5萬宗，117人病逝，而且仍未見頂，更駭人的數字陸續有來。面對香港疫情十萬火急，港府卻連全民檢測都未敲定方案，甚至有意一延再延，最新消息是延至本月底至下月初才會進行。正如網民指摘，目前香港猶如深陷5級大火，消防員不立即動身救火，反而任其燒至化灰才施施然開喉灌救。如此抗疫，豈有不敗之理？

國家主席習近平向林鄭政府下達重要指示已經兩星期，援港人員早就準備就緒，援港物資源源不絕抵達。昨日首班「援港專列」9個貨卡的貨物經鐵路抵港，包括醫療用品、鮮活食品、日常用品等，可謂急港人所急，與港府事事躺平不可同日而語。林鄭迎接專列時提到全民強檢安排，非但沒有向公眾提供明確資訊，反而怪責社會對某些用字有遐想，強調香港一定不會實施整個城市的禁足及封鎖，「不出不入，香港一定唔會做」，堪稱愈描愈黑。

須知道，全民檢測是重要抗疫措施，中央已組織了9,000人大軍隨時來港支援，奈何港官不急中央急，林鄭一味歎慢板，何時進行、是否禁足，至今不置可否。由最初公布全民強檢在3月初進行，變成吹風3月中後期進行，昨日更進一步傳出將在3月底至4月初甚至更遲進行。專家公然唱反調，認為在疫情高峰期做全民檢測並不適合，檢測到的陽性個案會很多，可考慮於4月初或4月中進行，總之愈遲做愈好，屆時整體疫情回落，疫苗接種率超過九成半，加上部分人士已受感染，相信隔離設施或足夠應付，毋須實施禁足令云云。

專家之言乍聽成理，但細思便知破綻百出。照此說法，港府根本就是堅持徹底躺平與病毒共存，任由老弱傷殘死傷枕藉，直到達致所謂群體免疫方休。若港府全盤接受專家高見，則全民強檢其實也可推翻了。問題是，香港實現群體免疫需要付出多少代價？需要犧牲多少人命？無止境讓病毒傳播，對經濟傷害又有多深？更何況，病毒不斷變種，誰也不知群體免疫會否實現，外國便有不少案例是感染完再受感染，群體免疫云乎哉！

長痛不如短痛。港府抗疫張弛無度，政策朝令夕改，各行各業奄奄一息，大家都希望盡快斬斷疫源。若封城強檢一段時間後可令疫情受控，大部分人都願意忍受短時間陣痛，總好過無了期地被限制營業而病毒依然無法休止。這才是真正民意，也是中央援港的最大原因。林鄭政府不是不知道拖延下去對香港傷害有多大，而是知而不行，明知而為，端的是甚麼居心，怎能不令人質疑？

昨日某大型日資百貨公司超市擠滿搶購食品的人潮，其他超市的貨架同樣被清空，情況堪比打仗。人們終於恍然大悟，原來廢官所謂的進入戰時狀態，不是政府奮起打好疫戰，而是市民恐慌性囤糧自保。港府無能，人心虛怯，就連病歿者也無法入土為安，落得屍疊屍的悲涼下場。在廢官和所謂專家的領導下，香港何時才能走出疫境，思之令人毫無希望！