俄羅斯圍殲烏克蘭軍隊之勢已成，烏克蘭政府只能用城市巷戰阻延失敗，歐盟說提供戰機是空話，歐美的軍火支援怎樣可運到戰區呢？

在戰事方面，美國北約不會出兵，英國首相答記者問，反對在烏克蘭設禁飛區，因為會打落俄羅斯軍機，觸發大戰。美國北約都不願與俄作戰，所有言論與行動都是裝模作樣，糊弄國際社會。它們的目的不是保衞烏克蘭，而是千方百計，推烏克蘭與俄戰爭，好漁人得利。

一是美國國內群情洶湧地反俄，把疫情、通脹等都拋諸腦後。二是俄烏大戰，兩國的寡頭財閥都把資金外逃往美國避難。歐洲受牽連，資金逃美。歐元貶值，美元在近日危殆一轉而為安穩強勁。並昭告天下，美元有美國軍力支持，任何貨幣與之挑戰，都會容易發生區域危機來予以打擊。

三是借反俄而號令天下，制裁不限於國家，也連中立國瑞士也放棄幾百年政治中立，制裁俄國，歐美各國企業亦紛紛對俄制裁，美國能發動的反俄勢力，一下全面出擊，跨國公司哪敢不從。

四當然是掠奪俄羅斯在海外的資產資金，公私兼取，重複對伊拉克、敍利亞、利比亞、阿富汗的做法，不但發戰爭財，而是乘危劫掠，重現殖民主義時代的海盜行為。

美國這些好處，是以烏克蘭國家與人民的犧牲作代價，可不會有多少反饋烏克蘭。多會是阿富汗模式，白白搶掠、揚長而去，至多封烏克蘭為民主英雄，再將之在國際媒體上消費一番。美國的作為雖然有國際輿論大肆粉飾造假，但各國人民的利益實際受損，怎會長期地被洗腦糊弄呢？歐盟的德法意不是不明，只是為勢所逼，若形勢一變，它們還是會走回維護歐盟而非美國的利益。歐洲以外國家，經歷了幾十年的美國欺凌，又怎會不看在眼裏，恨在心裏呢？

此中關鍵是中國，美國已經洋洋得意地說可兼顧歐洲東亞兩個戰場，打了俄羅斯之後便是中國，中國怎可不防？美國對俄羅斯方法盡出，中國正好仔細的觀察、分析、防範部署，更可以攻為守，在經貿金融方面，既可支援俄羅斯，乃至伊朗，可利用美國金融脆弱，施加反制。

俄烏之戰開了國際新局，美國還不能言勝。只怕打開了反俄反中的種族攻擊，世界難安。