鑑於「港人治港」，香江府衙驚人的無能，還有意抗拒內地防疫經驗，導致香港第5波疫情海嘯式爆發，柳某2月9日在本欄發表「北京領導香港抗疫」小文，呼籲香港十萬火急，中央應像當年平暴一樣再度出手救救香港。

文中柳某呼籲四個層面，一是中央派出香港抗疫工作督導組，領導香江府衙這方面的工作和資源配合，一方有難，八方支援；二是堅決果斷對香江府衙抗疫工作作出人事處理，直接問責，震懾香港官場懶政怠政、胡亂混日子及對內地抗疫經驗「不屑一顧」的官風；三是嚴禁打着專家旗號的人，對病毒和疫情妄加評論和猜測；嚴禁他們引述和發表外媒及政客對中國內地的抗疫工作肆意抹黑、胡說八道、擾亂民心、製造恐慌；嚴禁他們以「與病毒共存」攻擊「動態清零」、干擾香港抗疫，甚至煽惑民眾對抗抗疫；四是對媒體和社交平台展開對這類「妖言惑眾」，甚至造謠的監察清理。

柳某的呼籲建議十分「狠」，是因為柳某認為「抗疫如打仗，病毒是敵人，某些人為之禍也是敵人，使用『軍事化管理』的某些手段是必須的」。大約一個星期後，國家領導人下達了對香港抗疫工作的「一個責任」、「三個一切」、「兩個確保」的重要指示，很快派來了「中央軍」和「國家隊」，一方有難，八方支援，港人抗疫精神和士氣為之大振。

然而，另外3條卻無聲息，結果沒有這3條配合，抗疫工作在香江府衙「主體責任」的領導下愈搞愈糟。港官們我行我素，還是自以為是，照樣堅離地亂出招，雖然不敢公然抗拒內地經驗，高唱「動態清零」，但實際作為還在「與病毒共存」，甚至促進播毒；港官們不但沒有管好抗疫如打仗的輿論工作，還和那些真假專家一起七嘴八舌，一忽兒這樣，一會兒那樣，導致謠言滿天飛，某些媒體和社交平台更是妖言惑眾，搞得人心慌慌，市面大亂。