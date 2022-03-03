美國等西方國家將俄羅斯部分銀行排除出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）結算系統，被形容為「金融核彈」。顧名思義，既然是核彈，就不會有贏家，俄羅斯固然遭受傷害，美國和歐洲本身也勢必受到反噬。正如華爾街大行警告，此舉將會引發反效果，破壞美元霸權地位。

俄羅斯早就料到西方終有一天會使用這一招，所以這些年大力推行去美元化，並着手建立本國的支付系統和金融訊息交換系統，即使無法完全抵銷金融核彈的衝擊，起碼也可以削弱威懾力。普京不打無把握之仗，動手前必然已充分考慮西方各種制裁帶來的衝擊，也必然已有相應對策。反而高度依賴俄羅斯石油及天然氣供應的歐洲，未傷人先傷己，眼下就要面對能源價格飆升的苦況，令人搞不清他們到底是在制裁俄羅斯，還是懲罰自己。尤其是德國，「北溪2號」天然氣管道建成而不能用，真是有苦難言。

美國也不是沒有損失。俄羅斯被剝離美元系統，日後跟其他國家的貿易包括與歐洲的能源交易只能徹底去美元化，這對美國顯然不是甚麼好事。有人說這可能是美元霸權瓦解的開始，未必沒有道理。美國動不動就對其他國家實施金融制裁，無非自恃擁有美元霸權，但久而久之，只能迫使愈來愈多國家推行去美元化，昨天是伊朗，今天是俄羅斯，明天必然還會有其他國家。美國在制裁別國的同時，也在損害自己尤其是美元霸權。

更何況，俄羅斯並非完全孤立無援，起碼有中國這個大客戶，石油、天然氣和農產品不愁沒有銷路。日前中國宣布開放俄羅斯全境小麥進口，可以說是雪中送炭，也可以說是全面戰略協作夥伴關係的體現。澳洲總理莫里森聲稱中國的做法「不可接受」，堪比向俄羅斯丟出一根「救生索」。這分明是多管閒事，中國和其他國家貿易往來，難道也要澳洲批准？

敵人的敵人就是朋友，中國和俄羅斯同樣受到美國針對和打壓，自然是同仇敵愾，愈走愈近，這沒有甚麼好質疑的，要怪只能怪美國欺人太甚。它這次將俄羅斯逐出SWIFT，反而提醒中國，必須未雨綢繆，以防萬一。畢竟，長遠而言中國才是美國最大對手，難保日後不會同樣遭受金融核彈攻擊。所以，中國應該想辦法另起爐灶，與俄羅斯等國家建立一套新的支付系統，以免繼續受制於美元霸權。