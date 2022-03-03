不說猶自可，一說就火滾。本港疫情已到了災難程度，昨新增確診逾5萬宗，駭人聽聞。按人口比例計算，香港單日確診逾22,000宗的時候，已相等於美國單日新增100萬宗，現在即等於美國每日確診超過200萬宗。香港終於超越英美，躋身「世界第一」，林鄭政府到底知道醜字怎麼寫嗎？

廢官當然不知醜，甚至還覺得香港與國際接軌值得高興。否則，這個政府為何有正事不做，偏要做無謂事添煩添亂？僅全民檢測是否需封城配合已爭論不休，當局沒有任何澄清或正式公告，反而不斷透過傳媒放風測水溫，連何時進行全民檢測也有幾個版本，市民則愈發恐慌，昨日某日式百貨公司門外大排長龍，人們為的是入內搶購食物，可見人心虛怯。事實上，抗疫兩年多以來，市民已被這個政府跣過無數次，政策朝令夕改，以玩民為己任。經過一次又一次教訓，市民深明「信政府一成，雙目失明」，怎能不設法自保？

果不其然，當局就封城放風放足兩日後，昨日林鄭又轉了口風，迎接內地首班鐵路「援港專列」時表示，香港一定不會實施整個城市的禁足及封鎖，「不出不入，香港一定唔會做」；反怪社會對某些用字有遐想，強調大幅壓縮人流的措施一定會做，但程度及範圍要再考慮。說來說去，其實又是在「封城」和「禁足」的字眼裏轉，以為只要不用封城字眼便不等於封城，但到頭來封城和禁足到底有甚麼分別，始終說不清究竟。市民則恐慌如故，整個社會愈來愈亂，疫情卻無法遏止。

說到底，今日的局面可能正是某些高官和專家所樂見，他們一直不願中港通關，千方百計要倣效西方與病毒共存，以謀盡快與國際接軌。現在終於水到渠成，自然快樂躺平。