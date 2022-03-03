本文執筆前，港大一位權威的傳染病專家接受電台訪問，我聽畢全程後，不禁呆了半晌。原來很多人對政府的抗疫政策錯解了，我們本以為管治班子是想盡快撲滅疫情，走向「清零」。實際上卻不是，香港將會採用的，還是近於西方的一套，旨在追求群體免疫。目前香港的新冠肺炎確診個案，天天高達5位數字，看到也覺得寒心，原本是指望港府尋求中央支援，馬上開展全民檢測，將大部分患者隔離，盡快斬斷傳播鏈。

可是大檢測的消息一天盼一天，愈盼就愈覺不對勁，現在竟說要等到3月尾、4月初才進行。據專家的解釋，香港現正處於染疫個案的高峰期，一天3萬、5萬的數字不打緊，就由它盡情爆發，待頂峰過後，該染疫的人大多已經染過，便會形成天然的防疫屏障，那時候再搞全民檢測，將餘下的感染者找出來，這樣就有望清零了。

聽完專家的訪問，這才讓我明白過來，怪不得大檢測的時間一拖再拖，內地9,000人的檢測大軍，老早準備就緒，卻遲遲未能啟程來港。原來政府是想市民先與病毒共存一段日子，等染疫的高峰期過去，才請中央來幫忙收拾殘局。

如今距離3月尾或4月初，尚有大半個月，這段期間市民應該如何自保？專家在訪問中也沒能開出其他良方，還是靠「谷針」。他說按新一波疫情計算，如果染疫者完成接種了有效疫苗，死亡率只有0.03%，比流行感冒的死亡率還低，故鼓勵市民要盡快打針。

權當專家講的是事實，但如今預約打針亦非易事，動輒要排期到下個月。到了下個月，感染的高峰期若已過去，到時候打不打針，是否已沒大的分別？