據香港大學醫學院日前公布最新估算，本港社區已潛藏逾百萬宗感染個案，截至2月28日的第5波疫情爆發兩個月為止，香港已有170萬人中招，估計總感染人數至4月底將高達430萬人，佔全港人口58%，死亡人數多達4,645人，可見倚賴疫苗人士是有多樂觀。

截至上周五，本港12歲以上人口有88.2%已打針，76.7%已打齊兩針，163萬人已打第3針。若全港將有逾半人口染疫，即是說將有為數不少已針人士是照樣染疫。

不說各位也知曉，專家此時會搬出「3針保護論」來搪塞，問題是，本港3針人口之少，竟也錄得3針染疫死亡個案，不要忘記，醫管局指死者是在去年11月接種第3針的，換言之，至今不足6個月。對於疫苗的保護力，當局依然搬出「依家所有研究都話畀我哋聽，打咗新冠疫苗，就一定一定能夠減低併發症同死亡率」，港產官僚有否打算去已針染疫的死者靈前鞠躬呢？

「數據的英文『data』源自拉丁文，意思是『給定之物』，但給的人是誰？數據從哪裏來？我們應該不加懷疑地照單全收嗎？」英國統計學家、圖靈研究所首席執行官Adrian Smith這番話並不難理解，就連網民也開始覺醒並作出批語：「未打針就同你講可以預防，中咗就同你講可以減輕重症，重症就同你講可以減低死亡率，死咗就同你講應該打齊3針，3針都死就話本身有長期病患，無病無痛打齊3針都死，就話唔評論個別事件」。

有呼吸系統專科醫生指現時的疫苗追不上病毒變種速度，新冠變種計有Alpha、Lambda、Gamma、Delta、Omicron，用第一代遊戲機一定一定能玩第5代的遊戲？噢，是真的嗎？那何必更新疫苗？