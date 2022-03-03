本港新冠肺炎單日確診個案連續多日破萬宗，昨日新增逾5.5萬宗。第5波疫情至今累計逾28萬宗個案，惟滯後呈報個案加上部分市民病徵並不明顯，相關數據並不完整。不少病人已進不了醫院，去世者亦擠滿了殮房。市面蕭條，各行各業亦面臨前所未有的衝擊。

本港醫療系統已經嚴重超出負荷，醫護人員感染情況令人擔憂。香港正面對極為嚴峻的挑戰，必須盡快採取果斷的抗疫措施，才能有效遏止疫情。筆者所屬政黨支持政府在國家的支援下開展「全民強制檢測」，而為了確保有關行動能夠發揮如期效果，全民強制檢測期間市民必須禁足才有效。

「禁足令」可以是半禁足的方式推行，例如一個家庭安排一個人專門負責出門採購物資，以免產生物資不足的恐慌。而在未公布實行「禁足令」的當下，筆者希望政府保證足夠的食物和藥物供應。

筆者不同意已錯過全民檢測時機，因為若不找出確診者，疫情只會不斷擴散。自疫情爆發至今，港府議而不決，推出的抗疫措施朝令夕改，加上發放資訊零碎，又未能及時闢謠，以致市民無所適從，人心惶惶，甚至出現搶購潮的恐慌。政府若實施「禁足令」，一定要提早通知詳細安排，讓市民有充足的準備時間。

政府提出全民強檢，但規模龐大，執行上不容有失。港府「拍板」須有周全計劃，並從市民角度出發，減少對市民的影響。同時，亦要細化各項配套措施，例如：加速興建臨時隔離及治療設施；加強醫護人員和醫院的防護，保護醫護；加強對拒絕檢測者的檢控和罰則。近日愈來愈多市民表達「長痛不如短痛」，期望社會各界能重視全民強檢的機會，扭轉目前的疫情形勢。