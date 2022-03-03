時至今日，香港第5波疫情嚴重情況有多嚴重？港人知道嗎？特區政府清醒了嗎？疫情井噴的情況並未遏止。港大醫學院院長梁卓偉已驚呼疫情擴散的速度，已超出該院流行病學模型推算估計的頂角，香港已成為全中國新冠疫情最嚴重並瀕臨失控的極度危險狀態。

眾所周知的事實，疫情海嘯襲港，與其說是天災，不如老實地承認是人禍，只有虛心承認肇禍的真正原因，才能對症下藥令香港得救。人禍是甚麼？就是香港抗疫驕傲自大、歧視內地、另搞不倫不類一套，拒絕運用內地和澳門特區成功的抗疫經驗，不對病毒採取集中優勢，無力打「包餃子」式的殲滅戰，不「封城」圍剿病毒，不果斷切斷傳播鏈，迷信西方那套，第5波只不過一個月已令香港人財盡失。

今天的香港由於抗疫總司令的綏靖主義和對病毒「仁慈」，再加上頭4波自以為是的驕傲自大，以及「邊界」思維，終於闖出大禍，抗疫措施，朝令夕改，自打嘴巴；上有政策、下有對策，導致香港上演一場歷史未有過市民被迫自救十種慘象：自行檢測、自行隔離、自行求藥、自行求食、自行療毒、自行掙扎、自行抑鬱、自行復陰、或自行摺埋（見上帝也），最後自行打包（無人執殮）等十個自生自滅的慘況。史冊《香港志》更必須記下這一幕港人在和平時期叫天天不應、叫地地不聞的疫情人間悲劇，林鄭真是「無為」而治了。

可是，無能但不可一世的抗疫總司令在半個月前的記招上還囂張地說，香港抗疫怎麼做，由她說了算，內地和專家意見只供參考，真是目空一切！《基本法》第73條賦予立法會有監察行政機關及行政長官的權力，請立法會議員立即大力發揮監督作用吧。