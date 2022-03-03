曾幾何時，香港自詡係「活力之城」、「動感之都」；如今，一場第5波新冠疫情，庸官抗疫無能，疫情核爆式擴散，每日確診數字一浪高過一浪，講緊係逾5萬宗，港人已日日活在惶恐無助中！

兩間大連鎖超市遲開早收、銀行多提早收或索性停開、多間連鎖快餐店只提供外賣、街市肉檔好多因缺新鮮肉賣而停業；老朽每日早出巡一巡街，眼見唔少茶餐廳亦停業，要言之，未曾禁足或封城，成個香港大氣候已變得死氣沉沉，唔使政府再延續禁聚令，香港已幾近癱瘓，全民強檢後，老朽相信香港已變彌留之城！

各位，香港嘅外派宜居城市排名，急挫19位跌至77位，其實，老朽覺得跌得少，應該177位庶幾近之，阿哥，上海都排117位啦！香港依家變成「疫港」，日日確診如斷線紙鳶！呢嗱！港大醫學院最新評估顯示，本港社區已潛藏逾百萬宗感染個案，截至2月28日嘅第5波爆發兩個月為止，香港已有170萬人中招，平均每4.35人便有一人染疫！

喂！咁都未算驚心動魄喎，港大醫學院估計，短期內若冇針對性措施出台，估計4月底總感染人數更會高達430萬人，佔全港人口58%，屆時死亡人數將多達4,645人。港大預計未來一周係疫情爆發嘅頂峰。

各位，若真有高達430萬人中招，疫災顯然已失控！「全民強檢」倒不如變「全民居家自療」，當疫魔已變小李飛刀，百發百中！老朽連自我檢查都慳番，一旦發現喉嚨痛，聲音啞，或多咗鼻水，就自己整粒必理痛，或跟菲律賓姐姐嘅秘方：兩匙檸汁，一大匙白醋、一大匙蜜糖、少許玉桂粉，滾水沖之，早晚兩次，據云防新冠效果甚佳！世界太亂了，庸官無能，我這孤獨老人惟有自救！