功夫茶：管治無能爆恐慌　退籍移民俱激增

要不是庸官抗疫無能，明係筲箕兜水，錯漏百出，卻夠膽說是「滴水不漏」？大姐，依家疫情核爆如災難，每日以逾5萬宗確診個案計，而每隔兩至三日便翻一倍嘅幾何速度飆升！病歿人數兩年以來已累計1,358人，已經係2003年沙士期間死亡人數299人嘅4倍有多！睇東網，目睹工作人員喺公院將3具遺體搬上同一輛靈車上，與一般「一車一屍」嘅做法不同，你話見到唔心寒就「你呃人」！

各位，香港疫情肆虐，已非「嚴峻」兩字足以形容，有人覺得係「危殆」，其實，再咁核爆式落去，香港呢個「疫港」好快進入彌留！講真，連退燒藥都被市民瘋搶，某牌子更被搶到一粒都買唔到，你話香港仲唔係已屆「危急存亡之秋」？

庸官無能，害慘全民！呢，港聞版嘅編輯，近排用得最多嘅詞語，相信離唔開「疫禍折磨」、「慘過打仗」、「衰過第三世界」、「港人淒涼」、「生靈塗炭」、「生不逢時」等。阿哥，疫情再咁核爆式下去，功夫茶都為編輯大佬們心急，仲有乜新詞可以形容呢個廢柴政府嘅無能呢？有人就賦詩以吐滿腔抑鬱：香江虎歲奏哀歌，滿目瘡痍枕藉多；涼薄無能枉自大，從今弄瓦怕名娥！衰鬼，有冇咁貼切吖？

其實，牢騷太盛防腸斷；眼見現屆政府無論喺治安或喺防疫上都搞到一鑊粥！有市民冇眼睇，又唔嬲得咁多，索性唔做「勇敢的中國人」囉！呢，入境處嘅數據顯示，香港去年有426宗退出中國國籍嘅申請，較前年嘅299宗增加42%，而申請變更國籍嘅個案，亦由前年嘅209宗上升至322宗，達59%。之不過，資料亦顯示，去年申請加入成為中國公民嘅有1,233宗，較前年嘅756宗增加63%。可見人各有志！

呢嗱！一個現象卻不能忽視，疫災危如累卵，庸官發放訊息混亂，朝令夕改，尤其嚴苛嘅禁聚令和隔離措施，有知名人士都指嚇怕外資管理層，紛紛把工作地點轉移至新加坡等地。佢哋擔心一旦中招，必須與子女分開，相關新聞傳遍世界各地，即使醫管局其後澄清有關情況不會發生，可惜已太遲。良禽擇木而棲，唔少外資人才感到防疫苛政「猛於虎」，怕到急於離開香港已係不爭嘅事實！

最近香港保險業聯會嘅調查亦顯示，有30%受訪大型保險企業考慮把有關團隊遷離香港。功夫茶一早都拍晒心口，指疫情過後，香港人肯定大逃亡！事實證明近月離港人數持續飆升，就知哀莫大於心死。庸官治港無能，港人睇唔到希望和方向，所謂慌不擇路，即使去第三世界，都好過留港睇住獅子山在夕陽下哭泣啦！