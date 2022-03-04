世界視線：普京打開核按鈕　歐洲派遣志願軍

俄羅斯總統普京發動對烏克蘭全面戰爭後，下令核戰略部隊進入高度戒備。在俄軍對烏軍具有絕對優勢下，俄軍核子部隊顯然不是針對烏國，而是警告歐美國家及北約，不要出兵干涉俄羅斯在烏國的軍事行動。面對克里姆林宮的警告，西歐各國亦有對策，就是容許本國的退役軍人或是平民，以志願者身份前往烏克蘭作戰。

烏克蘭總統澤連斯基上月27日宣布成立「國際軍團」抗俄，丹麥於次日便批准公民前往烏克蘭參戰，是首個派遣志願軍的歐洲國家。丹麥首相布雷澤里克森表示，在協助烏克蘭的問題上沒有任何法律障礙。消息指，現時已有約一千名來自美國、加拿大、英國和歐陸國家的志願軍進入烏克蘭。

英國是最積極支持國際軍團的北約國家之一。外相卓慧思日前表示，烏克蘭不僅是在保衞國家，也是在保衞整個歐洲，因此絕對支持英國公民以志願軍身份赴烏克蘭抗俄。但是，她的言論在英國國內引發爭議，因為根據英國法例，英國與俄羅斯現時仍有外交關係，若公民參與第三國對俄羅斯的戰爭，即屬違法。英國國內一面倒支持抗俄，因此有保守黨人已提出修改法例，為志願軍參戰鋪平道路。

甚至連日本媒體也報道稱，有70名日人報名加入國際軍團，其中50人是自衞隊前隊員，更有兩人曾參加法國外籍兵團，日本外務省目前僅勸喻這批人士不要赴烏參戰。換言之，前往烏克蘭作戰的外國志願軍絕非烏合之眾，而是受過正規軍訓練的退役軍人，甚至可能是現役軍人。他們給俄羅斯帶來兩大威脅，一是這批軍人上戰場之後，隨時可以熟練操作歐美支援的尖端武器，如反坦克及防空導彈等，會給俄軍造成重大傷亡。另一方面，由於這些軍人是以個人身份參戰，俄羅斯也就沒有藉口對北約或歐美國家直接開戰，這就使得普京的核威懾失效。

國際軍團已引起俄方注意，俄羅斯調查委員會主席巴斯特雷金下令調查外國僱傭軍在烏的活動，包括查明其身份、國籍以及「犯罪」事實。按俄國有關刑法規定，違法從事僱傭軍活動面對最高15年監禁。