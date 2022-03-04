正論：錯信政府釀災難　港人自救何其難

「沙場殘陽紅似血，白骨千里露荒野。」世界陷入動盪，東歐戰火連天，傷亡數字持續上升。本港幸運地躲過戰火，卻逃不過官員無能惹下的人禍；新冠疫情全面失控，醫療系統已屆臨界點，徹底崩潰不過早晚的事；如今病歿人數已破千，且趨勢難止，明明中央早已伸出援手，物資供應源源不絕，何以香港落得如斯田地？無他，領導抗疫的港府無能，縱有千軍萬馬來援，這場疫戰仍難逃長平之敗！

昨日新增確診個案續創單日新高，本地病例達到56,825宗，可謂觸目驚心。市民或許已經漸漸麻木，然而與世界各國比較，日增逾5萬宗已超越大部分小國，以人口比例計，本港確診率同死亡率其實已超越美國；更甚者，倘若與同樣是執行「動態清零」的內地相比，本港單日新增數字已超越絕大部分省區市的累計病例；而本港累計確診病例，也一早超越內地疫情爆發兩年多以來的總和。以一地之力足以挑戰全國總數，港府的抗疫「成就」，已稱得上「傲視群雄」、「舉世無雙」！

無關政治立場，港人對港府的無能早已失望透頂！第5波疫情爆發以來，官員們的反口覆舌，完美展現了「官字兩個口」的語言偽術；其「今日的我打倒昨日的我」的表現，更成為市民茶餘飯後用於苦中作樂的笑話。現時坊間謠言四起，港府一再重申物資充裕，市民依然瘋狂掃貨，足見現屆政府的公信力已蕩然無存。難怪的，從強調沒考慮全民強檢至宣布全民強檢，從強調不會封城至考慮有限度禁足，都不過短短十數日的事。政策朝令夕改，官員反口的速度快得令人驚嘆，偏偏措施落實之慢又叫人悲哀。

「動態清零」的意義逐漸深入民心，眼見港府做不到「早發現、早隔離、早治療」，不信任港府的市民索性自救。從自行快測呈陽性、自行居家隔離，到自行購買成藥紓緩症狀，再次自行快測呈陰性，一些市民早已經歷了整個由感染到痊愈的過程，而官員仍為是否禁足爭論不休，實是諷刺。更可悲的是，一些身子較弱的長者、小孩，抑或長期病患，因無法自救，只好聽信港府安排，結果被迫在醫院門外餐風宿露、日曬雨淋，隨時等到病情加重、回天乏術。「信者失救」仿似港人的現狀。

心態決定境界，中央政府一開始已經把抗疫視為戰爭，一場以保衞人民生命為宗旨，由人類對抗病毒的戰爭，才會有「一方有難、八方支援」，才會有厲行封城恍如戰時狀態的景象。「動態清零」的總方針，闡述了兵貴神速的道理，把疫戰化為閃擊戰，而非持久戰，方可最大程度減少死傷。反觀港府官員，疫戰前夕的碌碌無為、風花雪月，疫戰初期的優柔寡斷、議而不決，甚至將帥不和，足以印證現屆港府毫無大將之才，只懂得紙上談兵。

愛之深，責之切。港人愛港愛國，方會對港府又是責難，又是鞭撻，一味力保無能者維持帥位，只會葬送更多無辜生命。臨陣易帥雖乃兵家大忌，然而並非絕對，歷史上的持久戰中，不乏易帥反攻的例子。縱然現屆政府任期結束在即，但戰機一瞬即逝，盲目等待，或許等同向病毒繳械投降。