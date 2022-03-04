產評：能源暗戰油價飆　夕陽雖好近黃昏

俄烏開戰，歐美國家對俄羅斯祭出嚴厲制裁，面對全球石油供應不穩，而疫後需求漸增，油價瞬即狂飆。即使傳來美國主導釋放石油儲備，亦無助遏抑升勢，更料帶領整體大宗商品本周邁向1960年代以來最大單周升幅。

究其原因，產油國坐享油價升勢賺盡，實在用不着急於為西方國家撲火。眼看被「卡脖子」，各石油進口國勢必下決心加快推動綠色能源建設，減少對傳統油氣的依賴。是故，雖然眼前油價如入超級上升周期，惟提防升得快時跌也急，隨着全球能源加快轉型，當前傳統能源夕陽雖好，卻近黃昏。表面上是一場東歐戰爭，實際上就是大國間的能源暗戰，經此一役，全球能源發展格局必將迎來大變天！

近10年天下總算太平，油價長期處於相對穩定的水平，加上各國簽訂關於氣候的《巴黎協定》，推動全球節能減碳以應對氣候危機，減用化石燃料，增加可再生能源應用，成大勢所趨。各地政府都積極推出稅務及補貼政策，加快達標。如是者，坐擁大量傳統能源資源的國家，長期利益將會受損。

俄國作為全球第二大原油出口國，不可能不感受到威脅。這些年俄國乘着歐洲減碳潮流，積極供應天然氣予歐洲，靜候時機斷其經濟命脈。這一點，美國前總統特朗普早已忠告歐洲諸國，惜忠言逆耳，導致如今俄烏亂局下，歐洲經濟面臨能源斷供，成全球最傷！

至於美國，面對通脹企在近40年高位，近日拜登政府表明，將控制通脹視為首要任務，並會透過降低成本及減少財赤來實現對物價的控制。惟美國經濟的結構性問題複雜，只怕當前控制通脹的任務十分艱巨，要擺脫受高油價影響，就只有加快替代能源的應用。

事實上，這些年全球能源市場已起着變化，隨着各項再生能源持續發展，能源供應呈多元化，各國有條件透過減少油品補貼，增加綠能投資，以加快轉變消費模式。此外，近兩年疫下商務旅運大減、消費模式電子化，以及世界各大車廠都積極加入電動車競賽，皆有利減碳和新能源應用。德國近期就將實現100%綠能電力的目標提前15年，冀2035年就能成事，其他被「卡脖子」的石油進口國相信亦會緊跟行動，可以預見未來十多年全球替代能源佔比趨升，這股新經濟力量實不容低估。

也許，俄國處心積慮，看準這些年各國都在搞節能，減少傳統能源投資，再加上疫情嚴重扭曲市場供需，通脹升溫，藉與烏一戰圖重擊歐美經濟。可是，環保能源的發展趨勢已不可逆轉，如此粗蠻行為，只會加快全球推動能源轉型的決心。

能源大國不思變革，總想着重振昔日光輝，保衞能源霸權，與美國長期坐食老本，力保美元霸權，其實並沒兩樣。身處這百年變局，世界秩序正洗牌，貿易、科技、金融、能源，都是主戰場，得平常心看待無常。全球能源戰既已上演，勢必激化各種資源爭奪，不論是歐洲、中國，抑或亞太諸地，得靠自立自強，創新求變，始有望化危為機，殺出血路！