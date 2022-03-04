美國有評論說，俄烏之戰導致德國第3次敗於美國。前兩次是兩場世界大戰，英美聯手把冒起的德國打敗，賠款喪權辱國。二次大戰結束至今70多年，美軍仍駐在德國，德國還未能恢復為正常主權國家。近30年，德國借歐盟再次冒起，卻同樣受到美國的阻攔。

北約東擴，實際上一是防止歐盟併上東歐，過大失控，因此要把歐盟的經濟與代表歐盟力量的歐元打下，讓美國整體經濟大於歐盟。歐盟愈是增加新成員，經濟困難日盛，整體經濟規模已轉過來小於美國。二是北約是美國控制歐洲的軍事組織，指揮權在美，美軍可以北約名義在歐洲設基地、導彈設施和生化實驗室，美國情報機關可以在歐洲橫行無忌，不需理會國際公約、歐洲各國的主權。

敍利亞內戰時，德國反對出兵，且近年與法國謀求組織在北約之外的歐盟本身軍隊，也日漸與俄羅斯、中國、伊朗靠近，背叛美國的傾向清楚。於是，俄烏之戰是美國逼出來，即使俄國不先動手，美國指揮的烏克蘭政府軍也會出擊，在俄國境內滲透破壞，在烏東地區攻擊，迫使俄軍反制，便讓美國把烏克蘭演變成戰場。

美軍用僱傭兵、軍事顧問領軍，在烏境外以電子戰打擊俄軍行動，目的是阻俄軍速戰成功。戰事拖得愈久，愈合美國的計劃。這樣俄烏之戰引發國際金融動盪，美國更全方位地用訊息戰來統率西方媒體妖魔化俄國，政治力逼各國制裁俄國。

歐盟和意大利的領導人說制裁會沉重打擊歐洲已疲弱的經濟，但沒法不參與制裁。歐洲不少言論已公開擔憂戰火蔓延會重重破壞歐洲的發展，俄歐仇恨長期化更不是歐洲所願見，但在美國的挾持下，歐盟各國包括德、法無法擺脫地向美國布下的陷阱跌下去。德國要帶領歐盟自主發展的努力，便一下子為美國布局打垮。

俄烏一戰，俄烏損失巨大，但歐盟各國金融、貿易、生產乃至社會民生總體的損失更大，得益的是美國，除金融發戰爭財外，油氣價上升更使全球最大生產國的美國資本得利，且可藉機吞併俄國在歐洲的市場，使歐洲從能源依賴俄國轉為依賴美國，後者的價錢更貴，政治條件更多。

前兩次冒起，德國想統一歐洲，打破英國的挾制，今次目的是擺脫美國的挾持。但俄烏戰事起，便已半敗，唯一的希望是俄羅斯反制成功，德國與歐盟才可平反敗局。