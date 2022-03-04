香港大律師公會前主席、英國政客夏博義，日前被警方國安處叫到灣仔警察總部「警誡會面」。據報道，在會面中，警方要求他交代涉嫌違反國家安全的行為，調查方向與夏博義創立的「香港人權監察」有關。傾了兩個鐘後，夏博義回家，外人不知道警方在「放走」他的時候，有沒有甚麼「警誡」他的話，夏博義則知道大事不妙，回家收拾行李，當晚離開香港，先飛土耳其，再往英國。

這齣戲有些像《捉放曹》，大家紛紛猜測，這是警方「打草驚蛇」？還是「老虎打盹兒」？還是有「無間道」通水操作？反正是溜走了一條大魚。

以夏博義英國政客、「大狀會」前主席、創立「香港人權監察」的「國際背景」地位，他蠻可以成為大漢奸黎智英之後，又一個涉嫌干犯《港區國安法》大案的主角；美、英等外國勢力又可「如喪考妣」、狂呼亂叫大做文章，儘管嚇不了誰，只會進一步自暴他們反中亂港的罪惡。

夏博義的逃跑令人震驚，也非常蹊蹺，他是涉嫌干犯《港區國安法》，由警方國安處專人帶他到警察總部警誡會面，說明此案非同一般。按照常理，警誡會面之後，雖然沒有即時採取甚麼措施或事後考慮採取措施，就放其回家，但鑑於夏博義的「國際網絡」、國安案的非同一般，也應該留意他的動向，防備其逃跑，更何況《港區國安法》實施後，已經有不少亂港分子或事先逃跑或棄保逃跑，警方早已加強了防範，怎麼今次會如此大意呢？真是老虎打盹兒嗎？這個「盹兒」後果很嚴重。

據說阿爺很生氣，乃《港區國安法》實施以來最大的「掉鏈子」。都說法網難逃，可是夏博義就在眾目睽睽之下逃走了！更嚴重的是，會是「無間道」暗中操作嗎？香港這個曾經的西方營壘，英美勢力深不可測，內鬼、戰略潛伏者的營運能力恐怕比人們想像的勁得多，這件事要查過才知，國安系統又要行動也。