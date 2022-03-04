俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯受到西方輿論一面倒攻擊，中國國內也有一些人選邊站隊，認為中國應該跟隨西方譴責俄羅斯。有人甚至翻出陳年舊帳，指過去沙俄和蘇聯對中國的傷害更大，例如外蒙古和海參崴等歷史問題。很明顯，持這種論調的人大多是所謂的自由派，他們過去言必稱美國，開口閉口普世價值，只是因為近年美國不擇手段打壓中國，惹起中國人公憤，他們才不敢再明目張膽替美國唱讚歌。現在好不容易等到這個「伸張正義」的機會，他們當然要慷慨激昂一番，好向美國表忠。

世界上很少有人喜歡戰爭，烏克蘭人民值得同情，這是毋庸置疑的。但冤有頭，債有主，一味譴責俄羅斯而不譴責製造這場危機的美英，以及充當美英打手的烏克蘭政府，合理嗎？美國一直到處打打殺殺，肆意侵犯別國主權，所造成的人道主義災難最多，所犯下的戰爭罪行更是罄竹難書，為何沒有受到譴責和制裁？當年美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館，至今還欠着中國人民的血債，難道有人忘記了？

近年美國千方百計離間中俄關係，以便各個擊破，這次打着維護正義的旗號，要求中國加入譴責俄羅斯，也是為了這個目的，如果中國人傻乎乎隨其起舞，恰恰中了圈套。實際上，西方掌握着國際話語權，全世界只有一種聲音，俄羅斯變成啞巴，任由抹黑、污衊和攻擊，中國人對此感同身受，有甚麼理由對俄羅斯落井下石？誰是我們的朋友，誰是我們的敵人，這還不容易分辨嗎？

最荒謬的是，在西方輿論炒作之下，竟然有人提出一個匪夷所思的問題，中國是否應該為這場戰爭負責？這個問題根本不值一駁，偏偏有些中國人跟隨西方腔調大做文章，更稱中國若不站在反俄陣營，可能也會遭受西方制裁云云。你說，他們到底有何居心？

顯而易見，中國與俄羅斯不僅是全面戰略協作夥伴關係，而且是唇齒相依的關係。俄羅斯現在遭受西方輿論圍攻，明天可能就會輪到中國，尤其當大陸統一台灣時，西方對中國的攻擊必定有過之而無不及。所以說，中國人既沒有資格同情烏克蘭，更沒有理由譴責俄國。正如中國外交部發言人稱，烏克蘭問題有着複雜和特殊的歷史經緯，理解俄方在安全問題上的合理關切。這才是中國人應該持有的態度。