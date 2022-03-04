香港疫情嚴峻，按人口比例計算的確診比率早已超越世界第一的美國，死亡率亦冠絕全球。香港每百萬人口有8.69人死亡，美國是5.55，英國和新加坡分別是1.74、1.85，反映本港這波疫情殺傷力極大。言必稱香港必須倣效歐美新加坡與病毒共存的專家，現在求仁得仁，看見大量長者「物競天擇，唔打針就係要死」，是否感到很滿意？

由此可見，在林鄭政府英明領導下，香港不僅是全中國疫情重災區，比當日的武漢更悽慘，抗疫表現更堪稱全球最差。早3個月香港還是好端端的，現在卻換了光景，豁免國泰機組人員檢疫、任由他們四處播毒固然是主因，但更重要原因是整個政府由上到下皆放軟手腳，林鄭一直抗拒全民檢測，抗拒中央援助，即使近乎全體立法會議員要求港府向中央求助，一樣堅持故我，充耳不聞，暗度陳倉與病毒共存，務求做成既定事實早日與國際通關。至於中港何時通關，高官和專家漠不關心，甚至樂於中港永久隔絕。

顯而易見，與病毒共存所導致的死傷枕藉惡果，港府毫不着緊；病毒在香港無止境蔓延而對內地造成的損害，他們更是關人個關。君不見，從香港倒灌內地的病例愈來愈多，各地方政府疲於奔命，一旦稍有走漏，別說官員烏紗帽不保，以內地人口全球最多觀之，後果肯定不堪設想。外界有聲音質疑這是外部勢力的另類攻擊，目的是搞得中國雞犬不寧，打擊經濟，真是陰謀論這麼簡單嗎？

當然，一個巴掌拍不響。中國抗疫滴水不漏，如果沒有「帶路黨」幫忙，即使外部勢力想攻擊亦無從入手。如今看來，香港正正是那個帶路黨，將病毒禍水引向內地。疫情過後中央必須徹查港府抗疫每個決策，總結經驗，追究責任。