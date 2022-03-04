據西方通訊社計算，新冠病毒Omicron肆虐之下，香港的病亡率是世界第一。若說病毒的傳播速度，香港未必比其他地區快，但本地死亡率之高，卻是讓人觸目驚心。

究其原因，第一是因為香港長者的疫苗接種率低；第二是因為在新冠原始病毒以及變種病毒Delta傳播期間，本地的防疫工作守得堅牢，確診與病亡者少。新冠病毒是專門向體弱者入手，在外國，很多體質欠佳的人，可能在病毒的頭一、二輪攻勢中，已經不幸亡故。昔日的香港，相對之下是個溫室，如今防線終於崩潰，病亡的人數似乎是在追落後。

市民原本希望政府盡快開展全民檢測，以堵塞病毒的傳播路徑，但政府傾向於待至3月尾到4月初，才推行大檢測，距今還有近一個月時間。若然每天有120人病故，一個月後豈不是要多死3,600人？我們總不能坐以待斃吧。

這3,600人之中，若然有七成是長者，那就是2,520人。我們的社會真是要聽任老人們平白病故嗎？近期的病亡者，據說大部分是來自院舍，因為院友間接觸密切，病毒一旦入侵，四處蔓延，便近乎無險可守。

日前，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆建議，內地應該考慮派一、二千名醫護人員來港，替各院舍願意接種疫苗的院友打針，他估計只需一、兩個星期，全港院舍就能夠完成接種，可以大大減低死亡率。當然，是否打針，應由長者及他們的親屬決定，不宜強迫，但衡量之下，即使疫苗有副作用，也不可能每日會導致百多人死亡，兩者孰輕孰重，相信市民自會斟酌。如今的病亡者天天在增加，情況刻不容緩，政府須馬上設法挽救，不能再拖！