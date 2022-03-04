俄烏戰事上演至今已逾一周，局勢未有顯著緩和迹象，美歐等西方國家對烏克蘭的態度則始終如一，即是不斷口說「幫緊你、幫緊你」，實際上只是盡做些旁枝末節之事，口惠而實不至。烏克蘭因為美國的推波助瀾而當局者迷地陷入戰火，即使身處炮火槍彈下還得淪為西方多國用作搞棟篤笑的談資，讓人見識到洋人的虛情假意。

美國總統拜登日前發表任內首份國情咨文，雖然點名批評俄羅斯總統普京，指其無緣無故入侵烏克蘭，但口上說「美國與烏克蘭站在一起」，所作所為卻不是兵援烏國，與烏軍站在一起，而是正式宣布對俄關閉領空，站是站了，卻是站着搞棟篤笑，整色整水的幽默程度不下於德國1月宣布向烏國贈送頭盔等物資，兩者不同的是，如今基輔市長已無暇嘲諷「難道下次送枕頭」。

眾所周知，烏國總統澤連斯基早在戰事爆發前曾邀請拜登訪烏，惟美國人懶得理睬，怎知近日拜登卻派出跨黨派代表團訪問台灣，美國前國務卿蓬佩奧亦於差不多同一時期抵台訪問，美國說要與烏國站在一起，所以前往台灣，這就叫幽默感了。

當然，美國會搬出大條道理指若兩個擁核大國萬一擦槍走火，將引發世界大戰，保持隔岸觀火其實是為了世界和平，所以積極透過玩得最純熟的制裁手段來對俄國全方位「開火」，你說美國政客是不是隨時有望問鼎下屆和平獎？

當美國與俄國隔着太平洋、大西洋也玩得如此明哲保身，歐洲一眾與俄國僅咫尺之遙的國家當然亦不笨。北約組織秘書長斯托爾滕貝格表明無意派軍進駐烏克蘭，歐洲議會則通過無約束力議案，呼籲歐盟授予烏克蘭候選國的地位，對一個正面臨滅頂之災的國家如此「慷慨」相助，實非人人做得出。