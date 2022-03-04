自詡「人權律師」的英國政客、香港大律師公會前主席夏博義，一直借「人權」問題干涉港府的政策實施，其出位言論更涉嫌違反《港區國安法》。日前被警方國安處警誡會面後，他行色匆匆搭乘前往土耳其的航班離開香港，輾轉返回英國。

夏博義披着法律外衣反中亂港，把持禍害香港法律司法界多年。香港回歸前，他已和英國的戴啟思等創辦「香港人權監察」，透過該組織大肆抹黑港府，更被揭發接受美國國家民主基金會（NED）的黑金撥款18年，合共高達1,482萬港元。2013年他發表《西藏是否具有民族自決權》文章，大肆為「藏獨」撐腰，稱西藏是「獨立國家」、中國「入侵」西藏。反修例暴動期間，他亦公然為黑暴護航。

上任大律師公會主席後，夏博義公然叫囂修訂《港區國安法》，多次質疑全國人大常委會權威，並為「港獨」分子張目，對執法者抹黑、對司法人士施壓，完全背離專業操守和職業良知，徹底喪失法治精神和法治原則，令大律師公會進一步沉淪。

市民本對夏博義接受警誡會面的消息感振奮，期望公義得到進一步彰顯。惟今次會面打草驚蛇，令他有機會即時離港，不用面對日後的調查，着實可惜，期望國安處繼續調查，當搜集到足夠證據，即時對其通緝。筆者亦希望日後倘若有同類事件時，國安處一搜集到若干證據，即把疑人拘捕並沒收旅遊證件，防止「走佬」，再展開深入調查。

年初杜淦堃當選大律師公會主席，夏博義黯然下台，期望大律師公會在其領導下早日走出政治化泥沼，回歸法律專業，透過熟悉普通法的優勢，做真正的法治維護者，重塑公會在司法領域的形象。